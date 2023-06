Afrique du Nord: Algérie/Egypte - Un mémorandum d'entente dans les domaines des télécommunications

ALGER — L'Algérie et l'Egypte ont signé un mémorandum d'entente dans les domaines des télécommunications, de la technologie de l'information et de la poste, visant à renforcer la coopération bilatérale et promouvoir le partenariat algéro-égyptien en la matière, a indiqué le ministère de la Poste et Télécommunications mardi dans un communiqué.

La signature de ce mémorandum d'entente vient couronner la visite de travail effectuée en Egypte par le ministre de la Poste et des Télécommunication, Karim Bibi Triki.

Le document porte sur "l'échange des expériences et des expertises dans plusieurs domaines de coopération, dont l'organisation du secteur aux plans législatif et réglementaire, la cyber-sécurité, la disponibilité et la gestion des situations d'urgence, ainsi que le renforcement de la confiance en l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC)", précise le communiqué.

La coopération couvre également "le renforcement de l'accès, par les individus et les institutions publiques et privées, au service internet à des prix abordables, outre l'amélioration des capacités de la bande passante internationale de manière à contribuer au soutien à l'attractivité de l'Algérie et de l'Egypte en termes d'investissements, tout en appuyant la contribution du secteur au PIB des deux pays".

La collaboration technique entre les start-up activant dans le domaine des TIC constitue un "axe important" de ce mémorandum d'entente, lequel sera concrétisé par "le soutien et l'activation des incubateurs et des programmes de soutien à l'innovation, à travers le lancement d'une initiative algéro-égyptienne pour la créativité technologique et l'entrepreneuriat, en sus de la mise en place de groupes mixtes chargés du développement de solutions et de produits au service des projets pertinents dans les deux pays".

Concernant la transition numérique, les deux pays œuvreront, en vertu de ce mémorandum, à échanger "les expertises en matière de transition numérique dans l'objectif de construire une société et un gouvernement numériques en focalisant sur le développement du e-paiement, des systèmes de géolocalisation et de signature électronique". Il s'agit aussi de veiller à "la consolidation de la coopération entre les établissements d'enseignement et de recherche spécialisés dans les deux pays", lit-on dans le communiqué du ministère.

Au volet Poste, le document prévoit "le renforcement de la coopération pour promouvoir la qualité et l'efficacité des services postaux, à travers l'encouragement du développement des projets relatifs aux e-services à valeur ajoutée dont la promotion du e-commerce".

Le mémorandum d'entente a été signé par M. Bibi Triki, et le ministre égyptien des Télécommunications et de la Technologie de l'information, Amr Talaat.