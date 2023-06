Afrique du Nord: Algérie-Egypte - Renforcer la coopération dans le domaine de la poste et des communications électroniques

ALGER — L'Algérie et l'Egypte ont souligné la nécessité de renforcer leur coopération dans le domaine de la poste et des communications électroniques à l'occasion de la visite au Caire du ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, à l'invitation de son homologue égyptien Amro Samih Talaat, indique mardi un communiqué de ce ministère.

La visite de M. Bibi Triki, entamée lundi, a vu la tenue d'une réunion bilatérale au cours de laquelle ont été passés en revue "les mécanismes de renforcement des partenariats et d'échange d'expériences entre les deux pays frères dans des domaines connexes qui incluent notamment la régulation des communications, le renforcement des infrastructures de communication, le développement des services postaux et le renforcement des capacités des ressources humaines".

Les deux ministres ont également présidé une réunion élargie sur des projets stratégiques algériens et égyptiens dans le domaine de la poste et des communications électroniques.

A cette occasion, Karim Bibi Triki a affirmé que "l'Algérie et l'Egypte partagent une histoire commune ainsi que des aspirations futures, notamment en ce qui concerne le secteur des communications et des technologies de l'information", mettant en avant le souci des deux pays de miser sur la jeunesse et l'investissement pour développer le secteur.

De son côté, le ministre égyptien a souligné "la profondeur des relations entre l'Egypte et l'Algérie dans divers domaines", ajoutant que les deux pays oeuvrent à promouvoir les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication.