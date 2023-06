Madagascar: Échanges commerciaux - Le pays adhère à l'accord intérimaire avec le Royaume-Uni

La Grande Île étoffe son réseau de partenaires économiques et commerciaux. L'Assemblée nationale a approuvé avant-hier le projet de loi sur l'adhésion de Madagascar à l'accord de partenariat économique entre les pays de l'Afrique Orientale et Australe (AFOA) d'une part, et le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord, de l'autre.

Membre de l'AFOA, Madagascar tirera certainement des avantages de cet accord. Pour ne citer, entre autres, que l'accès plus large et plus diversifié à des marchés régionaux et internationaux. Au niveau régional par exemple, les relations avec des pays anglophones comme Maurice, les Seychelles et le Zimbabwe pourraient multiplier les débouchés pour nos produits. Sur le plan international, l'accès au marché du Royaume-Uni ouvre également de nouvelles perspectives pour nos relations économiques et commerciales.

L'ouverture sur le marché international, la pêche et le développement économique, tels sont les trois points qui concernent Madagascar dans ce partenariat intérimaire avec le Royaume-Uni. « L'adhésion à cet accord s'aligne avec les objectifs de développement fixés par le gouvernement », a expliqué le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, Edgard Razafindravahy, durant la séance plénière de présentation. L'accord de partenariat intérimaire favorise, en effet, l'économie des pays en développement en leur donnant l'opportunité de diversifier les marchés pour leurs produits d'exportation. Le Royaume-Uni est un partenaire actif de Madagascar dans le secteur maritime et l'économie bleue, ainsi que le développement de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes.