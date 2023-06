Madagascar: Compagnie théâtrale francophone - « Malade imaginaire » de Molière va être joué au LMA

« Le théâtre n'est fait que pour être vu », cette citation de Molière, célèbre dramaturge, a inspiré la Compagnie théâtrale francophone implantée au Lycée Moderne Ampefiloha.

Cette année, les protégés de Joeline Irma Razafimananjoelisoa vont présenter une pièce de théâtre tirée de sa dernière oeuvre intitulée « Le malade imaginaire ». Le rendez-vous est fixé au vendredi 23 juin à 10 heures dans la salle 30 du lycée. En effet, cette pièce regorge de leçons de vie et est une comédie pleine de rebondissements. « Cette année scolaire touche à sa fin.

Et comme l'année précédente, nous avons le plaisir de présenter cette mise en scène du Malade imaginaire de Molière », note l'encadreur. Dans le but de perpétuer la culture française et la matière française, la compagnie théâtrale francophone du Lycée Moderne Ampefiloha a été créée. Fondée en avril 2022, cette association a été initiée par les élèves de première, terminale et l'équipe pédagogique française.

Elle regroupe plusieurs catégories, notamment le théâtre sous toutes ses formes : classique, dramatique, romantique, la danse contemporaine, mais aussi classique touchant différentes cultures, ainsi que le chant. « Cette activité a permis aux élèves de développer leur talent, de perfectionner leur expression orale en français et d'enrichir leur vocabulaire. Le théâtre occupe d'ailleurs une place importante dans le nouveau programme scolaire. C'est une autre façon d'enseigner et d'apprendre la langue française, mais surtout d'enrichir leur culture générale grâce à la lecture. Les élèves commencent à aimer la lecture, cela devient une passion », a ajouté Joeline Irma. L'année dernière, les élèves ont présenté des adaptations du Médecin malgré lui de Molière et de Madame Bovary de Gustave Flaubert.