Madagascar: Lutte contre le changement climatique - Naissance de l'alliance « Aika »

La première alliance nationale de la jeunesse malgache pour la biodiversité, le climat et la lutte contre la désertification a été officiellement présentée au grand public, hier, à Ankorondrano.

Les engagements pris par les jeunes pour le climat dans le cadre de la Conférence of Youth (COY) ont été également présentés à l'occasion. Cet évènement est le fruit de l'appui continu de l'UNICEF Madagascar pour l'engagement et la participation des jeunes dans l'agenda climats et environnement. Cette alliance dénommée « aika », qui signifie « appel » mais qui peut également se traduire par le « qualificatif de ce qui est bien réalisé » a comme objectif de fédérer les initiatives des jeunes et d'appuyer l'engagement de la jeunesse malgache en matière de gouvernance et de justice environnementale.

Cette alliance est constituée par plus de 40 organisations de jeunes agissant pour le climat, l'environnement et la biodiversité provenant des 24 régions. « Aika » travaillera pour les années à venir sur quatre axes stratégiques, à savoir les capacités et outils pour les organisations de jeunes, le financement et la création de synergie pour les actions des jeunes, la communication des actions des jeunes et le plaidoyer ainsi que la capitalisation des données et le rapport sur les actions des jeunes.