Afrique: Journée Mondiale des Réfugiés - Célébrons les solutions pour les Réfugiés de la Crise Énergétique

opinion

Mettre à disposition des personnes déplacées de l’énergie propre et abordable est un défi humanitaire urgent. Dans les camps de réfugiés, la part de résidents sans électricité et moyens de cuisson sûrs peut s’élever jusqu’à 90%.

L’accès à l’énergie dans les communautés soutient les personnes déplacées pour qu’elles se portent bien et soient en bonne santé, qu’elles gagnent leurs vies, soient formées, et restent en contact avec leurs proches. Mais les progrès se heurtent à plusieurs barrières, y compris le manque d’investissements publics et privés et la réticence des fonctionnaires à sanctionner les infrastructures qui “s’occupent” des personnes déplacées.

Chaque jour, dans tous les Pays du Sud, des sociétés et organisations à but non lucratif utilisent des mini-réseaux et des panneaux solaires pour apporter de l’énergie propre dans plus en plus de communautés, tandis que les cuisinières plus sûres s’attaquent à la déforestation et à la pollution de l’air.

Mais, bien trop souvent, des barrières bloquent la propagation de ces services et de ces produits aux personnes déplacées. Nous risquons l’élargissement de l’écart dans la précarité énergétique, une addition de plus aux défis auxquels font face les communautés les plus marginalisées du monde.

Lors de cette Journée Mondiale des Réfugiés (20 juin 2023), il est temps de nous questionner : comment combler cet écart ? Une étape clé est d’apporter du soutien et reproduire les initiatives d’énergies locales, et que les entrepreneurs et organisations communautaires encouragent le changement à partir de zéro. Ils connaissent les solutions nécessaires ainsi que les financements et les modèles économiques qui peuvent en faire une réalité.

Soutenir ce travail est une action indispensable pour se diriger vers un système humanitaire plus viable, participatif et inclusif. Que ce soit pour alimenter les cliniques, les lampadaires, les pompes à eau ou les étals de marché, l’énergie est au centre de toute communauté forte.

S’assurer que les systèmes énergétiques appartiennent aux locaux, ou soient dirigés en collaboration avec eux, est une base pour la résilience. Mais surtout, cela aide à rendre leur dignité aux communautés, et c’est quelque chose que beaucoup d’autres interventions ne peuvent pas réussir à faire.

Être les pionniers de l’innovation qui montrent ce qui marche

Des exemples d’innovations réellement locales comprennent “USAFI Green”, une entreprise dirigée par des réfugiés dans le camp de réfugiés de Kakuma au Kenya qui emploie la population locale pour fabriquer des cuisinières (2000 par mois) et des briquettes à combustion propre pour les alimenter. 95% des membres du personnel ont moins de 35 ans, ce qui entraîne de grandes répercussions sur le chômage chez les jeunes. Des contrats pour fournir des briquettes à l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture ont soutenu le développement de USAFI Green, soulignant l’importance des partenariats entre les organisations locales et mondiales.

En Afrique de l’Est, “Save the Environment Ethiopia” a lancé 12 coopératives d’énergie propre en partenariat avec le HCR, les autorités locales et le fondateur de la fondation IKEA. La population locale est formée à l'ingénierie et aux compétences commerciales. Cela soutient un éventail de moyens de subsistance, allant de l’agriculture à la fabrication de gommes et d’encens.

Soutenir l'entrepreneuriat est particulièrement important à cause des barrières auxquelles font face les réfugiés et les personnes déplacées pour travailler. C’est pourquoi “Care for Social Welfare International” (CASWI) au Nigéria aide les personnes déplacées à profiter des 350 hectares de terres qui leur sont allouées dans l'État de Cross River.

Au centre de ce plan se trouve un forage qui fonctionne à l’énergie solaire, partagé par 1200 fermiers, qui irrigue les champs et a permis à 50 foyers de se mettre à l’élevage de poissons. Le soutien de CASWI va plus loin que ça et aide les fermiers à traiter et vendre leur production, une approche holistique qui maximise les effets du plan

Pendant ce temps-là, “Hope for a Better Future” au Cameroun autonomise les femmes des déplacés internes et des communautés hôtes pour qu’elles gèrent des “centres de solution solaire” dans le nord-ouest du pays. Les kits de démarrage de l’ONG, accompagnés par une formation technique et commerciale, aident les femmes à fournir et réparer les lampes solaires, à nettoyer les cuisinières et à traiter les produits agricoles en utilisant des séchoirs solaires. L’ONG promeut aussi la production des femmes en organisant des matchs de football et d’autres événements communautaires.

Des bases pour la réussite

Ces diverses initiatives à travers l’Afrique montrent comment les communautés peuvent faire avancer l’accès à l’énergie. Mais les organisations internationales ont un rôle vital à jouer. Leur implication peut catalyser et éliminer les risques dans le cadre humanitaire, créant un environnement qui permet aux initiatives locales de prospérer.

Cela inclut le fait de défendre les réussites et idées des communautés, ainsi que les communautés elles-mêmes. Les étapes pour combattre les restrictions officielles sur les droits à l’emploi et à la terre, et la marginalisation sociale générale des personnes déplacées, vont soutenir un changement structurel important.

Pour des millions de personnes, l’énergie propre peut être la base d’une vie meilleure. Mais elle peut aussi bien être la base vers de nouvelles façons de penser et d’agir dans le système humanitaire, créant des progrès partout autour du monde.

*Nashwa Naushad est responsable de gestion à Ashden et Amer Alkayed est co-fondateur et président du Global Refugee-Led Network.

(Traduit de l'anglais par Aïcha Sall)