Afrique du Nord: La Stam prend part au SHIPPEX LIBYE 2023

La Société tunisienne d'acconage et de manutention (Stam) tente, après des efforts orientés ces dernières années vers la restructuration, la modernisation de l'infrastructure portuaire et la digitalisation, d'exposer ses services et ses technologies de pointe en matière de débardage, de manipulation et entrepôt de marchandise, en dehors de nos frontières et de conclure ainsi des marchés avec les propriétaires d'entreprises étrangères.

C'est ainsi que la Stam a pris part, du 19 au 22 juin 2023 au SHIPPEX LIBYE 2023, ce grand deuxième rendez-vous international organisé à Tripoli et considéré comme le plus grand rassemblement des sociétés spécialisées dans le transport maritime, aérien et terrestre, et de logistique basées notamment en Afrique du Nord et sur la rive Sud de la Méditerranée.

La participation à cette foire internationale est une occasion pour la Stam d'offrir ses services et ses technologies à des milliers de visiteurs, des décideurs, des propriétaires de grandes, petites et moyennes entreprises et bien évidemment de mieux exporter son savoir-faire en matière d'acconage et de manutention.

Ce salon de grande envergure vise à construire un pont de communication, local et international, pour l'avancement de l'économie libyenne en offrant des opportunités de partenariat avec des entreprises portuaires et aéroportuaires étrangères de renommé internationale dont la Stam. Plusieurs entreprises de transport, des agences portuaires, aéroportuaires, des entreprises de manutention et de déchargement/chargement et des Sociétés de technologies et de logiciels d'expédition et de livraison, ont pris part à SHIPPEX LIBYA 2023.

Après avoir relevé les indicateurs de sa productivité, la Stam compte aller encore plus de l'avant, avancer de manière plus optimiste et tournée vers l'avenir, optant ainsi pour une stratégie plus agressive qui tiendrait compte des acquis et des défis qui se profilent toujours à l'horizon dans un contexte mondial marqué par la concurrence entre les grands ports et la course effrénée vers l'optimisation de la performance. C'est que la concurrence portuaire n'est plus régionale, elle gagne du terrain partout dans le monde.