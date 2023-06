Madagascar: Full kenpo et MMA - Des combats acharnés au programme

La sixième édition du Championnat de Madagascar de full kenpo et Mixet martial art (MMA) débute ce jour. Des grands combats sont au menu.

La compétition s'enchaîne pour les férus et adeptes du combat libre. Après le grand combat MMA qui s'est tenu à Fianarantsoa ce 11 juin, la 6e édition du Championnat de Madagascar de full kenpo et Mixed martial art (MMA) se déroulera ce jour et demain au Cercle des Cheminots PK 00, Antanimena. Les combattants s'affrontent en MMA avec et sans frappe au sol, dans la catégorie juniors et seniors.

En full kenpo, il s'agit d'un combat toutes catégories confondues, et il y aura également le kenpo kids pour les enfants. Les grosses pointures issues de la ligue d'Analamanga, Itasy, Vakinankaratra, et Haute Matsiatra ont répondu à l'appel dans plusieurs catégories. Au programme d'aujourd'hui, le pesé non officiel, la visite médicale, et les réunions techniques. Cela sera suivi du premier combat des éliminatoires.

La phase finale clôturera le sommet national, demain après-midi. « Des grosses pointures figurent sur la liste des participants. Les ligues se sont bien préparées également, comme la ligue de Haute Matsiatra qui vient d'organiser un grand combat et a pu réunir des combattants d'Ambatolampy, Itasy, Ambalavao et Fianarantsoa », a déclaré Parfait Rakotonindriana, fondateur du full kenpo et du MMA à Madagascar.

En plus de la compétition, des démonstrations de kenpo self-défense, kenpo form, kenpo triathlon et de fight show seront également au programme. « Il s'agit d'un critère de détection afin de former l'équipe nationale en vue de la participation de Madagascar aux championnats du monde de GAMMA et de kenpo, qui reste encore à définir. Mais le plus important est d'organiser une compétition pour les passionnés de cette discipline qui sont de plus en plus nombreux », a-t-il ajouté.