Afrique: Mining on Top Africa - Sixième conférence à Paris les 12 et 13 juillet

« Mining Tomorrow » ou « L'avenir de l'industrie minière ». Tel est le thème de la sixième conférence Mining on Top Africa (MOTA), qui se déroulera les 12 et 13 juillet prochains à Paris.

Selon ses promoteurs, MOTA joue le rôle de plateforme ultime en réunissant les acteurs européens et les entreprises d'exploration minière et de métaux d'Afrique. Avec une forte orientation vers la durabilité et l'innovation, la conférence vise à façonner l'avenir de l'industrie minière, à stimuler la transformation à l'échelle de l'ensemble du secteur et à favoriser des partenariats stratégiques.

D'après les organisateurs, les acteurs du secteur minier venant de nombreux pays vont vivre une expérience extraordinaire en se plongeant dans la vibrante ville de Paris et en rejoignant les leaders de l'industrie minière, durant cet événement international. D'après leurs propos, cette rencontre permettra d'acquérir des connaissances vitales, de développer les réseaux avec des professionnels partageant les mêmes idées et de rester en avance sur la courbe dans le paysage minier en constante évolution, d'aujourd'hui.

Opportunités

La conférence MOTA offre une occasion unique de découvrir les dernières tendances, les innovations technologiques et les pratiques durables dans l'industrie minière. Les participants auront l'opportunité de participer à des sessions plénières informatives, des tables rondes interactives et des présentations de cas concrets mettant en lumière les projets miniers prometteurs en Afrique.

En plus des discussions enrichissantes, la conférence offrira également de nombreuses occasions de réseautage pour les professionnels de l'industrie minière. Des représentants des gouvernements, issus de différents pays, et des experts renommés seront au rendez-vous, tout comme les représentants du secteur privé, qui pourront échanger des idées et explorer de nouvelles possibilités de partenariats stratégiques.