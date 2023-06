Madagascar: Tournoi de l'Indépendance - TFC soulève le trophée de la sixième édition

Le trophée du tournoi de l'Indépendance change de main. Tantsinanana Football Club (TFC) est sacré champion de la sixième édition.

La sixième édition du tournoi de l'Indépendance, organisée par l'association Malagasy Miray Hina, à Maurice, a connu son dénouement dimanche dernier. Des centaines de ressortissants malgaches se sont réunis sur le stade de Rose-Hill à l'occasion de la grande finale, dont l'ambassadeur de Madagascar à Maurice SEM Camille Vital.

A l'issue d'un match âprement disputé, la formation du TFC Tantsinanana a été sacrée championne en s'imposant face à FC 105 Ivato sur le score de 2 à 1. Une grande déception pour les protégés de Christian qui ont voulu remporter leur deuxième victoire d'affilée. Mais ils sont restés fair-play et ont gardé l'esprit du tournoi : la solidarité entre les Malgaches en cette fête de l'Indépendance.

Une victoire bien méritée pour le TFC après son beau parcours durant la phase des éliminatoires. Son niveau a été également confirmé par les trophées sur la distinction individuelle. Trois joueurs du TFC, à savoir Kennedy, Elisot et Abraham étaient élus, respectivement, meilleur joueur, meilleur gardien de but et meilleur buteur avec 7 buts marqués tout au long du tournoi.

Le trophée du meilleur coach a été attribué à Zaraniaina Roger du FC 105 Ivato. Le champion a remporté une somme de 10 mille roupies en guise de récompense. Pour le match de classement, FC Tafaray a remporté la troisième place après avoir battu FC ZAL lors d'une séance de tir aux buts (3-1). Les deux prétendants se sont séparés sur le score de 2-2 à la fin du temps réglementaire.

Cette édition a été appuyée par l'ambassade de Madagascar et la présidente d'honneur de l'association Patricia Rasendranirina. Avec la participation d'une dizaine d'équipes issues des différentes villes de Maurice, ce tournoi a tenu sa promesse de rassembler les Malgaches pour démontrer leur amour pour la patrie dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire de l'Indépendance.

Les rencontres éliminatoires avaient eu lieu sur le terrain de la MFA à Trianon. «Je remercie tous les participants et tous ceux qui ont rendu ce tournoi possible. Après cet engouement, nous envisageons d'élargir cette association à Madagascar et au Canada », a fait savoir le président James Andriamalala, frère de Rôrô, coach des Barea. Malagasy Miray Hina se prépare déjà pour la cinquième édition du tournoi « Gasy iray », prévue au mois d'octobre.