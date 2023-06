Afrique: Des géants des affaires récompensés aux Afreximbank Pan-African Business and Development Awards

Des compagnies africaines qui se sont illustrés dans le commerce intra-africain ont été récompensées lors des Afreximbank Pan-African Business and Development Awards, organisées en marge des festivités du 30ème anniversaire de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) qui s’est tenue du 18 au 20 juin 2023 à Accra, la capitale du Ghana.

(Envoyé spécial à Accra) - Les premiers prix panafricains pour les affaires et le développement co-organisés par la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), qui célèbre cette année son 30ème anniversaire, en association avec le Business Council for Africa, à Accra, ont livré leur verdict dans la soirée du 19 juin 2023. Ethiopian Airlines , qui a distribué du matériel médical et des vaccins essentiels à travers le continent, remporte le prix de l'entreprise panafricaine de l'année. MTN et Elsewedy Electrical ont également été récompensés pour leurs réalisations panafricaines.

Dans la même foulée les grands noms de l'industrie, le Zimbabwéen Strive Masiyiwa et le Togolais Koffi Gervais Djondo ont reçu des prix de reconnaissance spéciale pour leur contribution exceptionnelle à la transformation des entreprises et de l'industrie africaines. Quand à la National Bank of Egypt, la First Bank of Nigeria et la Coris Bank, elles sont toutes consacrées pour leur contribution au financement du commerce. Les équipes d’Afreximbank font savoir que les Prix panafricains des affaires et du développement ont été conçus pour célébrer et reconnaître l'excellence d'organisations et d'individus exceptionnels dans les secteurs des affaires et de la finance en Afrique.

Dangote récompensé grâce à son récent investissement de 19 milliards de dollars

La soirée a récompensé certains leaders du monde des affaires en Afrique, et Aliko Dangote (Gcon) a remporté le prix du fondateur d'Afreximbank de l'année. Ceci, en reconnaissance de ses réalisations extraordinaires dans la construction de l'un des principaux groupes industriels d'Afrique avec une empreinte véritablement panafricaine, estiment les organisateurs. Leur choix est justifié par la récente ouverture officielle de son usine pétrochimique de 19 milliards de dollars et de la plus grande raffinerie d'Afrique, qui a reçu un soutien substantiel d'Afreximbank.

Sur la même lancée deux autres grands noms de l'industrie, le Zimbabwéen Strive Masiyiwa et le Togolais Koffi Gervais Djondo ont également été reconnus pour leurs contributions exceptionnelles aux affaires et à l'industrie africaines. Les organisateurs de préciser que Masiyiwa est le fondateur de Liquid Intelligent Technologies, qui possède le plus grand réseau de câbles à fibres optiques du continent, Cassava Technologies, et Econet, le plus grand opérateur de télécommunications et de paiement mobile au Zimbabwe. Avant d’ajouter que Djondo a aidé à fonder Ecobank, le premier groupe africain en termes d'empreinte, ainsi que la compagnie aérienne régionale Asky.

Trois banques ont été reconnues dans la catégorie Institutions financières de l'année. Il s’agit de la National Bank of Egypt, la First Bank of Nigeria et la Coris Bank, un acteur régional important en Afrique de l'Ouest qui a débuté au Burkina Faso, ont été choisies en fonction de leur volume de facilités de financement du commerce qu'elles ont utilisées.