Afrique: Kickboxing - Jeux des Iles - Madagascar vise deux tiers des médailles d'or

Exclu du programme des Jeux des Iles après la dernière réunion du CIJ à la mi-mai, le kickboxing a été réintégré il y a plus d'une semaine.

Reprise du regroupement. Le kickboxing, comme le taekwondo, a figuré parmi les disciplines exclues du programme des Jeux après la réunion du Conseil international des jeux (CIJ) à la mi-mai. Elles viennent d'être réintégrées après lobbying. La reprise du regroupement confirme cette réintégration même si les responsables locaux n'ont pas encore voulu l'annoncer officiellement.

D'ailleurs, les représentants de la fédération du kickboxing ont assisté ces derniers jours aux réunions des fédérations avec les instances nationales. «Le kickboxing est réintégré à 90%. On nous a déjà demandé nos besoins... et nous devrions envoyer la liste définitive des combattants, staff et arbitres au plus tard le 7 juillet», confie Anigael Gastros, directeur technique national. La compétition s'étalera du 30 août au 2 septembre au Centre de conférences international d'Ivato.

Le kickboxing fera ainsi partie des disciplines des jeux pour la première fois. Quatorze médailles d'or sont en jeu dont neuf chez les garçons (51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63,5kg, 67kg, 71kg, 75kg, 81kg) et cinq pour les filles (48kg, 52kg, 56kg, 60kg, -65kg). Interrogé sur la chance de médailles de la Grande ile, le DTN répond: «Nous assurerons au moins neuf ou dix médailles d'or sur les quatorze, sans compter les autres couleurs de médailles.» Cinq îles y seront représentées à savoir La Réunion, Maurice, les Seychelles et Mayotte, outre le pays hôte.

Test final

Le DTN a fait remarquer que «l'ile Maurice a plutôt de bons combattants chez les 51kg, 54kg, 57kg, et ils ont des titres internationaux. Ses tireurs sont salariés, pris en charge par l'État et s'entraînent deux fois par jour. La Réunion a aussi de bons kick-boxers, mais nous pourrons les battre si nous nous préparons sérieusement». Les présélectionnés ont déjà suivi le premier regroupement en avril et mai.

Le rassemblement a pris fin à la mi-mai après l'annonce de l'exclusion. «Heureusement que certains combattants ont pu participer au tournoi international à Maurice, il y a quelques semaines», rappelle le premier responsable technique de la discipline. Un test de sélection est prévu le 6 juillet afin de boucler la liste définitive des vingt-huit retenus, soit deux par catégorie. Ils poursuivront le regroupement final qui devrait être pris en charge par l'État. «Le deuxième combattant par catégorie servira de sparring-partner et prendra la place de son binôme en cas de blessure à la veille de la compétition», indique le technicien.

Le regroupement de trois séances d'entraînement par semaine, a été lancé hier au RKC à Ivandry, pour les combattants qui habitent dans la capitale. «Nous avons pris environ les trois mieux classés de chaque catégorie à l'issue du championnat national en 2022. Ceux qui ont des expériences internationales ont été sollicités d'office et passeront le dernier test comme les autres», précise le DTN. Soulignons que les combattants comme le staff technique paient jusqu'ici de leur proche leurs frais de déplacement et leur rafraîchissement.