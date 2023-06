Madagascar: Écotourisme - Un nouveau site communautaire voit le jour à Ankazomborona

Désormais, le village des pêcheurs d'Ankazomborono, une commune rurale de Beramanja dans le district d'Ambilobe, est ouvert au tourisme communautaire. C'est un nouveau site d'écotourisme qui vise à promouvoir la sauvegarde de l'environnement.

L'initiative émane d'une communauté villageoise dénommée VOI Ankameva, appuyée techniquement et financièrement par le World Wild Found Madagascar qui a travaillé de concert avec le ministère de l'Environnement et du développement durable. Les parties prenantes continuent leurs efforts afin d'atteindre leur objectif qui est de renforcer la protection de l'environnement et promouvoir le secteur du tourisme.

Elles ont procédé à l'inauguration de ce site la semaine dernière. La cérémonie d'ouverture officielle de ce site a été organisée pour encourager les habitants d'Ankazomborona à protéger et à entretenir la forêt que ce soit sur terre, sur la côte ou en mer, car elle est garante de la gestion du secteur touristique durable. Outre les autorités locales, elle a vu la présencedu roi Issa Tsimiaro-II.

Sur les lieux, très surprenantes, des infrastructures faites avec des matériaux locaux, ont été érigées au milieu d'une forêt de palétuviers, de 1 359 hectares répartie en deux types, pour faciliter la découverte des richesses d'Ankazomborona. L'endroit abrite différentes espèces animales endémiques, notamment des oiseaux, des caméléons, des lémuriens. La Montagne sacrée d'Ambohinangy, recouverte de forêt humide qui abrite les lémuriens « Macaco Macaco », fait également son charme.

Nouvelles tendances

Quatre circuits sont possibles dans le site écotourisme d'Ankazomborona, celui du lémurien, celui de la mangrove, celui d'Ambohinangy et le circuit marin. De nombreuses créatures peuvent y être aperçues, telles les « Akomba jôby », « Akomba blanc » (lémuriens noir et blanc), de nombreux reptiles, le flamant rose (oiseau étranger)...

Ce nouveau site propose donc des possibilités intéressantes en termes de tourisme. La communauté Ankameva souhaite mettre en avant les coutumes et usages locaux. Des visites organisées seront proposées aux visiteurs, dont la visite de la forêt de mangrove, « Ala Honkon'Ankomba Jôby». Les villageois sont également prêts à accueillir et à héberger les visiteurs durant leur séjour, tout en leur proposant des plats typiques de la région à base de fruits de mer et de recettes traditionnelles.

L'objectif étant de promouvoir le tourisme durable. L'activité touristique évolue vers de nouvelles tendances. Celles-ci mettent en avant les principes de la gestion rationnelle des ressources et de l'équité dans leur utilisation et dans la répartition des bénéfices qui en découlent. Elle est dans ce cas labellisée « tourisme durable » qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux, actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l'environnement et des communautés d'accueil.

L'écotourisme et le tourisme communautaire adhèrent pleinement aux principes du tourisme durable. L'écotourisme se définit comme une forme du tourisme pratiquée davantage dans des régions naturelles, comporte une forme d'interprétation du patrimoine naturel et culturel, et soutient la conservation et les communautés autochtones et généralement organisées en petits groupes, sans omettre d'attirer une part importante du marché touristique.