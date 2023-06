Madagascar: Examen officiel - Des candidats bloqués par le français

L'examen du CEPE s'est déroulé sans grandes anomalies. Les sujets auraient été au niveau des candidats.

Des candidats à l'examen du CEPE terminent les épreuves, avec une légère appréhension. L'épreuve du Français les a mis dans tous leurs états. Plusieurs candidats nous confient qu'ils avaient eu de la difficulté à traiter l'expression écrite. « Je ne comprenais pas le sujet. Je n'ai donc pas donné de réponse», nous répond Sarobidy, un candidat qui a passé cet examen au Collège d'enseignement général d'Andranomena, hier.

« J'avais de la difficulté à conjuguer un verbe au futur simple. L'expression écrite n'était pas mon fort, non plus. On nous a demandé de faire un développement sur l'agriculture », avance Claurdino, un candidat inscrit à Talatamaty. Ces élèves devaient raconter en cinq phrases leurs dernières journées en classe, à la fin de l'année scolaire, dans cette expression écrite. Ils ont été dirigés dans leurs réponses.

Mais, ce n'était pas suffisant pour certains. Les autres épreuves ont été, par contre, plus simples, selon leurs témoignages. Même les matières connues pour être les bêtes noires des élèves, comme les opérations, les problèmes, auraient été plus faciles. « Il y a eu des pièges dans le problème. Et je ne suis pas arrivé à le résoudre», témoignent ceux qui avaient de la difficulté avec cette matière.

Déjà traité

À l'épreuve d'histoire, une question sur la signification d'un drapeau en berne a été posée. La plupart des candidats que nous avons interviewés ont trouvé la réponse. « Cela signifie un deuil national », ont-ils répondu. Le sujet de la matière Connaissances usuelles a été, en outre, si long que certains n'ont pas réussi à répondre à toutes les questions pendant les 45 minutes qu'ils avaient pour cette épreuve. « Les sujets d'examen ont été au niveau des élèves. Tout est inclus dans le programme scolaire et a été déjà traité en classe », confient des enseignants de la classe de 7e.

En tout cas, malgré ces quelques difficultés, la plupart des candidats croient en eux. Beaucoup pensent qu'ils vont réussir cet examen. Les résultats, ils les auront d'ici quelques jours. « Une fois les épreuves terminées, nous allons entamer les corrections. L'affichage des résultats est prévu d'ici quatre à dix jours, selon le nombre des candidats et des feuilles d'examen à corriger », a annoncé le ministre de l'Éducation nationale, Marie Michelle Sahondrarimalala, lors du coup d'envoi de cet examen au CEG Avaradoha, hier matin.