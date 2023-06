Congo-Kinshasa: RDC - Espoir Biteza appelle les jeunes congolais à la prise de conscience

Lors de son séjour à Kinshasa, le Président de la jeunesse de la ville de Bukavu, Chef-lieu de la province du Sud Kivu, Espoir Biteza, a pris part le mercredi dernier, au siège du centre, à un colloque culturel et scientifique portant sur le rôle de la jeunesse dans l'émancipation de l'Afrique. Une activité qui organisée dans l'objectif de permettre à la jeunesse de l'Afrique, en général et, congolaise en particulier, de dynamiser leurs pensées autour des faits historiques.

Dans sa prise de parole, Espoir Biteza a rappelé que les jeunes constituent 60% de la population en République Démocratique du Congo et ils représentent une force au niveau du pays.

A l'en croire, les jeunes ont un rôle très important à jouer au sein d'un État. Les jeunes sont des réponses à tout le bobo qui les frappe et peuvent parvenir à garantir la paix, la justice sur toute l'étendue de la République. « L'histoire du monde entier le témoigne. La majorité de leaders qui sont arrivés à changer le système politique, la gestion du pays ainsi qu'apporter le développement, ce n'était que la jeunesse», a expliqué Espoir Biteza.

D'après cet acteur social, les jeunes doivent croire que le changement proviendra d'eux et non des autres personnes baraques. « Les vieux ont échoué à leur mission, il faut que les jeunes puissent se mobiliser et prendre des initiatives approuvant pour relever ce pays », a-t-il soutenu.

Pour avoir un Congo uni, fort et prospère, Espoir Biteza a suggéré aux jeunes de prendre conscience pour faire avancer le pays. En effet, le processus de la prise de conscience débute au moment où l'homme prend une décision de refuser l'ancienne vie pour aller dans la situation améliorée. A cet effet, le changement est changement si un acteur ou des acteurs se décident de l'engendrer avec des objectifs englobant les intérêts de toute la population.

«Le chrono est en marche, il est donc obligatoire pour la jeunesse de se mettre debout afin de ne pas commettre les fautes qu'ont commises les vieillards mais pour faire en sorte que ce pays change dans toute sa totalité. Le temps n'est plus là, laissons de demeurer dans les débats stériles qui n'avancent rien dans le pays, saisissons dès à présent notre futur entre nos mains et battons-nous pour ça », a-t-il dit.

En gros, il a invité le Gouvernement de la République et toute la population congolaise à se mettre sur une même table afin de réfléchir et prendre de résolutions optimales qui vont faire en sorte que le pays sort de cette situation chaotique dominée par l'insécurité, la famine, la hausse de prix de denrée alimentaire, etc.

A part cela, le Président de la jeunesse de la ville de Bukavu a encouragé les jeunes à s'engager dans les secteurs de la vie notamment, dans le secteur de la politique, dans le secteur de l'entrepreneuriat, dans le secteur de la culture afin de développer le pays.