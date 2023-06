Congo-Kinshasa: Concours littéraire - L'ASEAD et les Editions Mikanda lancent la 2ème édition du prix Nova

L'académie des sciences de l'ingénierie pour le développement de l'Afrique, ASEAD en sigle, en collaboration avec les éditions Mikanda, a dernièrement ouvert les portes de la deuxième édition du concours national de dissertation académique dénommé «Prix nova». Ce concours, axé sur la thématique : «Education, eau et reforestation, la résilience climatique - quelles voies à suivre en RDC pour une planète durable», se veut être un cadre pour offrir aux jeunes congolais la possibilité d'être lu et porté leur voix sur les questions du développement.

Cette seconde édition consacrée à l'environnement et à la résilience climatique va récompenser, avec la somme d'un million de francs congolais, le premier gagnant de ce concours littéraire. Il s'adresse essentiellement aux étudiants congolais résidants au pays ou à l'étranger dont l'âge varie entre 17 et 37 ans. Sur ce, seulement quatre meilleurs candidats seront récompensés.

A en croire les organisateurs, les modalités pour postuler à ces assises sont disponibles et reprises dans leur site officiel, et qu'un jury de 15 membres est mis en place pour la sélection des candidats sur base des critères requis dans le strict respect des mots à utiliser, estimés entre 12000 et 15000 mots. A cet effet, les jeunes congolais âgés de 17 à 37 ans peuvent à présent envoyer leurs candidatures via l'adresse indiquée sur le site prixnova.asead.org, avant la date limite, fixée au 6 août 2023. Comme c'était le cas lors de la première édition, la participation à ce concours reste conditionnée par l'acquittement d'une somme de 10.000 francs congolais.

Au terme de ces assises, le Prix Nova récompensera à hauteur d'un million de francs congolais, le premier lauréat, le deuxième va percevoir un montant de 500 000 FC et le troisième se contentera d'un chiffre de 250 000 FC. Toutefois, une autre somme de 250 000 francs congolais est également mise en jeu, pour celui ou celle qui remportera le prix de l'originalité. D'autre règlement du concours est à consulter sur le site officiel du prix.

Il sied de signaler que le Prix Nova est le premier concours national de dissertation académique en République démocratique du Congo et se veut être un cadre pour donner aux jeunes congolais la possibilité d'être lu et porté leur voix sur les questions de développement. Fondé par l'association ASEAD et les Editions Mikanda en 2022, le Prix Nova a été initié par le docteur Henoch Ciswaka avec ambition d'offrir l'opportunité aux jeunes congolais afin que leurs opinions sur les questions majeures qui rongent la société congolaise soient entendues sur l'échiquier national ainsi qu'international.