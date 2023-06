Congo-Brazzaville: Préfecture du Niari - Gilbert Mouanda Mouanda installé dans ses fonctions

Le nouveau préfet du Niari, Gilbert Mouanda Mouanda, nommé le 8 mai dernier, a été installé dans ses fonctions le 20 juin par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou, au cours d'une cérémonie qui a eu lieu au boulevard du 24 mai 1934 de Dolisie.

« En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe dans vos fonctions de préfet du Niari », a déclaré le ministre Raymond Zéphirin Mboulou, installant le nouveau préfet. Il lui a rappelé ses différentes missions, entre autres, veiller à la souveraineté de l'Etat et de son intégrité ; préserver la paix sur l'ensemble du département du Niari ; sauvegarder les intérêts nationaux ; veiller au maintien de l'ordre public et à la sécurité des personnes et des biens ; ... En outre, le préfet est tenu de faire preuve d'une disponibilité et d'une exemplarité sans faille.

Gilbert Mouanda Mouanda est né le 5 février 1961 à Kaye, dans le département de la Bouenza. Marié et père de douze enfants, il a débuté ses études à l'école de Kaye avant de poursuivre celles du secondaire à l'Ecole des cadets de la révolution, aujourd'hui Ecole militaire préparatoire général Leclerc, où il a obtenu un Brevet d'études moyennes générales en 1978 et le baccalauréat A4 en 1982. Envoyé en URSS, il a obtenu un brevet de technicien supérieur, option matériel et engin du génie militaire. Revenu au Congo en juillet 1985, il est devenu lieutenant. En avril 1989, il est détaché à la présidence de la République pour servir au domaine présidentiel.

Déjà commandant, en mai 1999 il est conseiller à la sécurité du président du Conseil national de transition, ensuite chef de détachement de l'ensemble des éléments de la force publique détachés auprès des autorités politiques de cette institution. En 2002, il a poursuivi ses études au cour d'état-major et devient officier d'état-major le 5 février 2003. Colonel, il est nommé préfet de la Cuvette-Ouest avant d'être muté, en 2015, préfet des Plateaux. Le 6 juin 2019, il devient préfet de la Sangha. Fort de ses vingt ans d'exercice des fonctions préfectorales, le 8 mai dernier, il est nommé préfet du Niari.

Prenant ses nouvelles fonctions, il n'a pas manqué de remercier le président de la République pour la confiance sans cesse renouvelée à sa modeste personne afin d'assumer les fonctions de préfet du Niari. Il sied de signaler qu'il remplace à ce poste Baron Frédérick Bouzock, muté aux mêmes fonctions dans la Cuvette-Ouest. Pour donner à cette cérémonie ses lettres de noblesse, un défilé militaire a été organisé sur le macadam du boulevard du 24 mai 1934. Plusieurs personnalités y ont assisté, parmi lesquelles des parlementaires, un membre du gouvernement, des autorités politiques et militaires, administratives, religieuses et bien d'autres.