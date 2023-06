Congo-Brazzaville: Musique sacrée - La quatrième édition du concours « Le Congo a du chœur » annoncée pour juillet

La quatrième édition du concours « Le Congo a du choeur » aura lieu du 18 au 22 juillet, à Brazzaville. L'annonce a été faite par le président de la Fédération des chorales du Congo-Brazzaville (FCCB), Ghislain Pambou, au cours d'une conférence de presse qu'il a co-animée avec le vice-président de cette fédération, Ulrich Binana Louya, à l'Institut français du Congo (IFC).

Dans son mot liminaire, Ghislain Pambou a indiqué que la musique chorale (société musicale qui exécute des oeuvres vocales, des choeurs) au Congo est encore à ses premiers pas par manque de professionnels, de cadres dans ce domaine. En créant cette fédération, son équipe et lui ont pensé faire découvrir aux chorales du pays une page d'épanouissement. L'objectif visé consiste, a-t-il dit, de faire découvrir la richesse et la diversité de l'art choral, notamment l'approfondir et partager le bonheur de chanter en amateurs passionnés; concourir devant un jury de professionnels pour connaître ses limites afin de les dépasser; professionnaliser les chorales.

Parlant des origines de cette musique, Ghislain Pambou a fait savoir que les premiers exemples d'exécution chorale remontent aux anciens Grecs qui ont utilisé la chorale au cours des tragédies qui ont eu lieu en théâtre, mais la pratique du choeur était commune dans de nombreuses civilisations anciennes, en particulier, comme un moyen d'agrégation de prière.

Quant aux critères d'évaluation, ils seront identiques pour tous et connus de chaque choriste. Les chorales devront concourir devant un jury international de chefs de choeur. Ce concours permettra de récompenser les chorales qui, au-delà de la performance musicale et vocale, auront offert au public émotion et beauté. Les prix à allouer sont prévus de la sorte : 500 000 FCFA pour le premier, 300 000 FCFA pour le deuxième et 200 000 FCFA pour le troisième. Les quatrième et cinquième seront aussi encouragés.

Pour cette année, dix-neuf chorales réparties en poules vont concourir. Il s'agit, en ce qui concerne la poule 1, de chorale ND de Lourdes de Sibiti, chorale Saint Cécile de Moussosso, chorale Flamme de l'esprit, chorale Saint Philomène, les Ainés de météo, Choeur les disciples de Jésus, le Divin, chorale Yenge de la paroisse de Mfilou, Choeur des anges. La poule 2 est composée de la chorale La semence de Ouesso, chorale Sainte Cécile de Massengo, La voix du salut, Chozeba, Choeur universel singer, chorale Abbé Wambat, chorale Kembo, cardinal Emile-Biayenda de Madibou, La résurrection du Seigneur, Choeur Bolingo.

Les départements de la Sangha et la Bouenza mis en valeur

Une innovation sera apportée au cours de cette quatrième édition. En effet, les chorales participantes devront composer, adapter une musique existante sur le rythme traditionnel pour exprimer et exalter la diversité culturelle des départements du Congo. Le comité d'organisation entend faire valoir deux départements, la Sangha et la Bouenza. En demi-finales, c'est la promotion de ces régions qui sera faite. Les chorales seront poussées à la recherche, à la valorisation des cultures congolaises.

Répondant à la question sur les conditions d'inscription à ce concours, Ghislain Pambou a indiqué que le concours de chant choral de Brazzaville, édition 2023, est ouvert à toutes les chorales mixtes, laïques ou confessionnelles. Le nombre de choristes admis pour chaque chorale est de trente à soixante participants au maximum, le chef de choeur ou le pianiste n'étant pas compris.

Les chefs de choeur, choristes et instrumentistes ne sont autorisés à concourir qu'avec une seule chorale. En revanche, une paroisse peut présenter plusieurs chorales. Entre-temps, le comité d'organisation retient de faire valoir la culture de deux départements, à savoir la Sangha et la Bouenza. « Je remercie tous ceux qui me soutiennent pour la concrétisation de cet événement, notamment l'IFC et la soeur Marie-Brigitte Yengo. Je lance par la même occasion un appel aux personnes de bonne volonté et aux sponsors pour soutenir ce concours que le comité d'organisation a supporté à 80% », a déclaré Ghislain Pambou.

Bienvenu Selifack Sonna, vice-président de la chorale La colombe de Brazzaville, vainqueur de la troisième édition, a édifié la presse et les chefs de chorale, au cours de cette conférence, de leur expérience relative à leur brillante victoire lors de cette édition. Notons que la FCCB a été créée le 1er juillet 2022, à Brazzaville, avec pour objectifs de faire découvrir la richesse et la diversité de l'art choral au Congo à travers les différentes chorales; d'approfondir l'art choral et l'amour de chanter en amateur passionné; de chercher à faire valoir les talents des choristes; de valoriser la musique chorale... Depuis sa création, elle ne cesse de mettre l'action pour l'épanouissement des chorales.