Madagascar: Formation du l'audit social - Les responsables des Ressources Humaines sollicités

On parle souvent d'audit financier de l'Entreprise, mais on parle moins d'audit social. Pourtant, à y voir de plus près , il revêt une importance capitale pour les décideurs de l'entité économique et sociale qu'est l'entreprise.

Il est clair qu'aujourd'hui la plupart des chefs d'entreprise dans le monde , plus spécialement dans les pays développés, souhaitent que l'auditeur joue un rôle important dans l'évolution de l'entreprise dans sa capacité à réagir et dans sa rapidité, sa réactivité. On attend donc de l'auditeur qu'il vérifie les systèmes d'information pour s'assurer que chacun des acteurs de l'entreprise perçoit les signaux, voit convenablement le petit nuage, soit capable de déclencher très vite des mesures appropriées de réactivité. On attend également que l'auditeur garantisse que chacun réagit en fonction des règles définies et qu'elles seront appliquées.

L'auditeur vérifie enfin dans quelles mesures l'entreprise peut mobiliser toutes les énergies pour cette course. Pour cela, le choix du référentiel pertinent est de la plus haute importance, car il conduira à des prises de décisions justes et par conséquent son choix est d'une grande nécessité. D'aucuns se posent la question sur l'apport de l'audit social pour le management. C'est en effet, le thème du Séminaire : « L'audit social au coeur du management stratégique des Ressources Humaines » qui aura lieu à l'hôtel Colbert les 11 et 12 juillet de 8 :30 à 17:30.

L'intervenant, un professionnel averti et expérimenté en GRH apportera à cette occasion, plus d'éclairage sur ce concept et surtout sur ceux qui peuvent attendre les entreprises et les Directeurs des Ressources Humaines de la méthodologie d'audit. Généralement on peut rassembler l'ensemble des préoccupation des chefs d'entreprise et des responsables des Ressources Humaines autour de cinq attentes: plus de sécurité, plus de fiabilité des informations, plus d'efficacité, une meilleure maitrise des coûts, une amélioration des choix stratégiques.

Tous les éléments des départements Ressources Humaines sont concernés par ce thème, afin qu'ils apportent leur contribution dans les décisions et le management stratégiques de l'entreprise. Les grosses entreprises industrielles et commerciales dont la Direction des Ressources Humaines gère un capital humain consistant , en particulier l'industrie textile, les centres d'appels, les zones franches, les grosses sociétés de services ; banques, assurances, téléphonie mobile , de BTP, de services sociaux sont tout indiqués pour suivre cette formation dont le thème sera traité et disséqué pour la première fois à Madagascar, afin que les responsables RH concernés puissent maîtriser ce concept.

Il leur revient donc de profiter de cette opportunité cars leurs participants verront renforcée leur capacité en matière de gestion des ressources humaines , étant aptes à définir une véritable politique sociale pour leur entreprise et cela figure parmi les résultats attendus de cette formation de haut niveau .