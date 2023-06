Angola: Des experts de la CPLP abordent la transition énergétique à Luanda

Luanda — Des experts en énergie de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) abordent, du 27 au 28 juin, l'importance de la transition énergétique et sa contribution au développement des États membres de la région.

Les spécialistes discuteront également de solutions techniques plus avancées pour favoriser une transition énergétique durable capable de résoudre les pénuries énergétiques nationales et mondiales.

L'information, qui figure dans une note conjointe des ministères de l'Énergie et de l'Eau et des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, mentionne la présentation et l'approche sur les dernières évolutions techniques et financières de la transition énergétique.

Pendant deux jours, l'événement favorisera également la collaboration entre les pays et leurs entreprises liées au secteur de l'énergie, en vue de partager des informations, des projets et des meilleures pratiques afin que chacun puisse avancer avec sa matrice énergétique, avec le soutien et l'exemple du réseau lusophone.

Aussi, dans le cadre des travaux, cite le document, ils se pencheront sur les énergies renouvelables et le pétrole et gaz.

Selon le programme, le 28 juin se tiendra la IIIe réunion des ministres de l'Energie de la CPLP, précédée de la réunion des experts en énergie de la communauté, qui se tiendra le 27 juin.

La CPLP comprend le Portugal, le Brésil, Cap-Vert, le Guinée-Bissau, le Mozambique, São Tomé et Príncipe et le Timor oriental et l'Angola, qui préside la Communauté des pays de langue portugaise depuis juillet 2021.

Les conférences réunissent des dirigeants du secteur de l'énergie et des représentants d'institutions et d'entreprises publiques et privées de chaque pays membre, des spécialistes en énergie de la CPLP et internationaux, ainsi que des hommes d'affaires.