Congo-Kinshasa: RDC - La BCC relève son taux directeur et son coefficient des réserves obligatoires en CDF respectivement de 9 à 11% et de zéro à 10%

La Banque Centrale du Congo relève son taux directeur, qui passe de 9 à 11%. Cette décision est prise lors de la réunion du comité de politique monétaire de la BCC conduite lundi 19 juin par madame le gouverneur, Malangu Kabedi Mbuyi.

C'est une mesure de vigilance pour faire face à la persistance des incertitudes de l'économie mondiale, surtout en ce qui concerne la croissance et l'inflation, d'une part et d'autre part, les incertitudes des chocs internes et externes, peut-on lire dans le communique sanctionnant cette analyse de la conjoncture économique pour le compte du deuxième trimestre 2023.

L'autre décision qui ressort de cette réunion, c'est le relèvement du coefficient des réserves obligatoires sur les dépôts en franc congolais qui passe de 0 à 10%. L'autorité monétaire ne s'arrête pas là, elle annonce pour l'avenir, la mise en marche de toutes les autres mesures qui seraient nécessaires à la préservation de la stabilité des prix et du cadre macroéconomique.

S'agissant de la conjoncture économique pour les six premiers mois de l'année 2023, le comité de politique monétaire renseigne que l'économie congolaise a continué à faire face aux effets néfastes des chocs liés à la crise russo-ukrainienne et de la situation sécuritaire à l'Est du pays (RDC) ; lesquels chocs ont contribué au renforcement des pressions sur le budget de l'état, ainsi que sur les marchés de change, le marché des biens et services.

Au 16 juin, dit le CPM, l'inflation a atteint 9,2%en cumul annuel. Ce taux reflète la hausse des prix des produits alimentaires, consécutive de la hausse des importations. Comparant la période janvier-février 2-23, marquée par une forte demande des devises face à une offre insuffisante ont quelque peu diminué, selon le CPM. Les réserves de change se sont conforte, atteignant 4,2 milliards de dollars américains, correspondant à 2,3 mois des importations des biens et services.

Pour ce qui est de perspectives pour les six autres mois de l'année en cours, la banque centrale du Congo projette une croissance économique de 6,8%, soutenue par le secteur extractif. Tandis que l'inflation devrait atteindre 11,5% en fin décembre. Elle serait en recul face à 13,1% de décembre 2022. Et la position extérieure de l'économie devrait demeurer stable, dit le communiqué.