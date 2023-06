Algérie: USTHB - 4e Séminaire international en ingénierie, santé et analyse

ALGER — La Faculté de Génie mécanique et de Génie des procédés de l'Université des Sciences et de la Technologie Houari-Boumediene (USTHB) a organisé mercredi le 4e Séminaire international en ingénierie, santé et analyse: procédés pharmaceutique.

Organisé tous les deux ans, ce Séminaire de deux jours et placé sous le slogan "le génie pharmaceutique coeur du développement des produits de santé", a pour objectif d'"assurer une bonne opportunité pour le développement et l'approfondissement de la coopération scientifique entre universitaires, praticiens et professionnels dans le domaine pharmaceutique".

Il permet également, selon les organisateurs, de prendre connaissance des défis et des solutions disponibles en matière de développement, formulation et production des médicaments ainsi que les progrès et avancées récents dans quelques domaines clés du génie pharmaceutique.

A ce propos, le professeur-chercheur en génie des procédés pharmaceutiques, Kamel Daoud, a fait savoir que ce Séminaire permet de "donner l'occasion aux jeunes doctorants et chercheurs de présenter les résultats de leurs travaux de recherches en cours".

Il a toutefois souligné que pour formuler, aujourd'hui, un médicament ou concevoir un dispositif médical, "il est nécessaire d'exploiter d'autres sciences tel que les mathématiques, la chimie, l'électronique, l'informatique et la biologie".

M. Daoud a en outre, précisé que la recherche dans le domaine du génie pharmaceutique "ne peut se faire sans une formation de base de qualité", annonçant, à ce propos, la création, jeudi, de l'Association de génie pharmaceutique algérienne (AGePhA).

Il a également annoncé la création du premier journal scientifique par un groupe de chercheurs universitaires en génie pharmaceutique venant de plusieurs universités tant nationales qu'étrangères. Le but étant de sélectionner, a-t-il expliqué, les travaux scientifiques les plus pertinents dans les domaines du développement des médicaments, des compléments alimentaires, de la biotechnologie industrielle et des dispositifs médicaux.

De son côté, le recteur de l'USTHB, Djamel Eddine Akretche a souligné que ce Séminaire sera l'occasion de connaître les avancées dans les domaines de l'industrie pharmaceutique et le génie pharmaceutique.

"Ce Séminaire permettra aux doctorants et aux détenteurs de Master dans le domaine pharmaceutique de se former et de s'imprégner de l'avancement de cette technologie à l'étranger", a-t-il dit.