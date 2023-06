Cote d'Ivoire: Ligue 1 - Reims officialise sa première recrue estivale !

Le Stade de Reims a officialisé ce mercredi l'arrivée de l'avant-centre ivoirien, Oumar Diakité, en provenance du RB Salzbourg pour 2,5 millions d'euros et 1 million d'euros de bonus.

Reims tient le remplaçant de Folarin Balogun. Le club champenois a officialisé ce mercredi le recrutement de l'attaquant de Salzbourg, Oumar Diakité (19 ans). Le buteur ivoirien, qui s'est engagé pour cinq années, soit jusqu'en juin 2028, va coûter 3,5 millions d'euros à Reims.

« J'ai tout de suite été séduit par le projet du SdR. Je pense que c'est la meilleure étape possible pour parfaire mon développement. J'espère m'installer rapidement et ainsi aider mes nouveaux coéquipiers à viser le plus haut possible en Ligue 1. Il me tarde de découvrir Delaune, ses supporters et son ambiance », a indiqué le jeune buteur sur le site officiel de Reims.

Prêté au FC Liefering cette saison, Diakité a marqué 9 buts et délivré 6 passes décisives en 23 matchs en D2 autrichienne.