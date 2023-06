Ile Maurice: Manifestation - Le Mouvman Rane Nou Laterre devant le Parlement pour réclamer leur terrain

Ils ont mené le combat en silence jusqu'ici et, hier, ils ont décidé de passer au niveau supérieur. Le Mouvement Ranne Nou Later était devant le Parlement hier pour réclamer le retour du terrain alloué au Mauritius Tamil Cultural Centre et repris par le gouvernement, situé à Réduit.

Les membres du Mouvement Ranne Nou Later se sont rendus devant le Parlement pancartes en main. Face à la police, ils derniers n'ont pas cédé et avaient bien l'intention de se faire entendre. Devarajen Kanaksabee, secrétaire général du Mauritius Tamil Council, a déploré le fait que l'État fasse la sourde oreille. «Nou la dan lord. Pa pe deranz personn. Nou mwins ki 10 dimounn. Nounn inform komiser ki nou pou la pou pa fer malelve me normalman pa bizin demann permission sa», explique Devarajen Kanaksabee. Il explique qu'ils ont jusqu'ici enchaîné plusieurs demandes mais rien n'y fait. Néanmoins, ils ne comptent pas baisser les bras.

Rajen Narsinghen a aussi rejoint le mouvement expliquant que le combat n'a rien de communal. «Quelques membres vont observer une grève de la faim si aucune mesure n'est prise pour restituer cette portion de terrain allouée au Mauritius Tamil Cultural Centre. Ce n'est pas un combat communautaire mais pour moi c'est plus un engagement sur une base humanitaire.» Le Mouvement Rann Nou Later a manifesté et a aussi été rejoint par des musiciens jouant des instruments anciens.

Rappelons que le mouvement Ranne nou later conteste la décision du gouvernement de reprendre le terrain qui avait été accordé au Mauritius Tamil Cultural Centre Trust à Réduit. Un terrain alternatif à Côte-d'Or/Hermitage a été proposé au Mauritius Tamil Cultural Centre Trust.