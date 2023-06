Ile Maurice: Inauguration Verdun Bypass - Pravind Jugnauth - «Certains projets sacrifiés»

Le Verdun Bypass a été officiellement inauguré hier en présence du Premier ministre. Dans son allocution, Pravind Jugnauth a fait ressortir que certains projets d'infrastructures qui figuraient sur le manifeste électoral de 2019 n'ont pu être réalisés.

«Certains projets ont dû être sacrifiés, n'ont pas pu aller de l'avant afin de faire des économies.» Mais d'autres ont été pris en considération, étant «essentiels, importants pour amener du progrès dans la vie de chaque mauricien. Ce Bypass était une de nos priorités», affirme-t-il.

En effet, le Verdun Bypass, au coût de Rs 403 millions et construit par Gamma Construction, vise à alléger le trafic dans la région, surtout à l'heure de pointe. Ce projet est le fruit d'un partenariat entre ENL et la Road Development Authority (RDA), grâce à un mécanisme de partage de coûts. Pravind Jugnauth annonce d'autres projets routiers dans la région notamment une Grade Separated Junction de 2,7 km de long, pour relier Verdun Bypass à celui de St-Pierre et qui démarrera à Alma pour finir sur l'autoroute M3 (Terre-Rouge/Verdun), au coût de Rs 450 millions.

Sur chaque nouvelle route viendra se greffer une piste cyclable, soit une voie dédiée uniquement pour les cyclistes pour leur propre sécurité. Ces derniers, tout comme les motocyclistes, sont très vulnérables sur la route. L'autre raison, selon le PM, c'est pour encourager les usagers de la route à faire de la bicyclette «pour une meilleure santé».

«Pour les autres développements à venir, nous faisons provisions pour une piste cyclable". Ainsi, des pistes cyclables seront construites à La Vigie-La Brasserie-Beaux-Songes Link Road, le Flic-en-Flac Bypass, le Bois-Chéri Bypass et l'Hermitage Bypass. Le PM a aussi rappelé les difficultés rencontrées dans le passé tant sur le plan sanitaire qu'économique.

«Nous avons dépensé énormément d'argent pour soutenir la population, les employés, les self-employed et les entreprises. (...) Nous avons évité une crise sociale. Les décisions prises, l'argent dépensé nous ont permis d'atteindre nos objectifs. Tout cela à un coût.» Il explique qu'avec la pandémie et le confinement, le pays et l'économie étaient «à genou». «Avec tous nos partenaires, le secteur économique se relève. Hier gato retrecit, zordi li pe rekomans grandi.»