Ile Maurice: Stephano Rose réalise son rêve de devenir pilote

Qui est Stephano Rose ? C'est un jeune homme originaire de St-Patrick, Rose-Hill. Il fait partie d'une famille de quatre enfants. Il est le cadet d'une fratrie qui compte une fille et trois garçons. Il a eu une enfance heureuse jusqu'à ses 11 ans, quand il devient orphelin de père. «Notre père a laissé un grand vide ces 23 dernières années. Ma mère était à la fois le père et la mère de famille. Elle est employée d'une usine textile», nous relate Stephano.

Sa scolarité se passe à l'école du gouvernement Remy Ollier B, qui se trouve à l'arrière de l'église St Patrick. Il a ensuite fréquenté le collège de la Confiance jusqu'en 2004. Déjà, il nourrissait le rêve de devenir pilote de ligne. Mais il arrête sa scolarité en Form V après son School Certificate. Il rêve alors du pays des Kangourous. Il tente d'y aller en quatre occasions sans succès.

Las d'attendre, il prendra de l'emploi dans une usine textile, un magasin de vélo, fait du storekeeping dans une usine manufacturière, entre autres. C'est par hasard, lors de sa pause déjeuner, qu'il découvre que l'Université de Technologie propose une Foundation Year pour ceux qui n'ont pas de Higher School Certificate (HSC). Les idées plein la tête, il marche de Coromandel jusqu'à La Tour Koenig pour les démarches administratives pour s'inscrire.

Stephano Rose est alors admis dans le cursus universitaire, qui demandait le minimum, soit le O Level. Nous sommes alors en 2008 et il obtient une aide du gouvernement pour financer ses études à l'UTM. «À ce moment, mon rêve de rejoindre l'Australie est de nouveau sur les rails. J'ai eu des difficultés, mais j'ai tenu bon. C'est alors que je continue mes études en Software Engineering jusqu'en 2012 où j'obtiens mon Bachelor», raconte notre compatriote. Une fois ce diplôme en poche, il commence à entreprendre des démarches pour l'Australie. Il fallait avoir une offre d'emploi.

Comment est-ce que l'informatique est devenue une évidence comme choix de carrière ? «Vous n'allez pas me croire, j'ai échoué à l'examen de Computer Studies en Form V. J'avais eu la note ungraded pour n'avoir pas soumis mon projet. Mais en 2008, j'ai acheté un ordinateur pour ma famille, sans connexion Internet à l'époque. Je suis resté après les cours pour faire mes recherches et les mettre sur ma clé USB. Internet à l'époque était très lent. Après tous ces sacrifices, j'ai obtenu mon diplôme en juin 2012», continue Stephano Rose.

Mais atteindre son rêve est difficile. Il persévère et prend de l'emploi comme programmeur dans des sociétés mauriciennes. Avant de faire le saut à Sydney, en Australie. Pourquoi l'Australie ? Stephano Rose souligne que voir des proches s'établir dans ce pays a attisé sa curiosité et il se dit pourquoi ne pas y aller lui aussi. D'autant plus que son domaine d'expertise a une forte demande là-bas, comme ailleurs. Mais son choix pour l'Australie est un objectif qu'il s'était fixé depuis son jeune âge.

Après avoir travaillé dans plusieurs entreprises de technologie, Stephano Rose se lance en solo avec son entreprise Nexavenu, qui est un partenaire commercial de la plateforme Salesforce. Il a entre-temps complété le Boards of Director Course de l'Australian Institute of Company Directors. Dans son temps libre, notre compatriote s'est lancé dans des cours de pilotage pour sa private pilot licence à la Sydney Flight School.

Dans sa vie personnelle, Stephano Rose est père d'un garçon de deux ans et demi et vit avec sa partenaire. Après le Covid-19, ses proches ont enfin pu voir le nouveau venu dans la famille. Notre compatriote souhaite contribuer au secteur informatique à Maurice, en revenant régulièrement. Il veut aussi lancer le logiciel Salesforce dans divers domaines qui touchent à la clientèle.