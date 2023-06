Sénégal: Kédougou - Bon déroulement des épreuves du CFEE et de l'entrée en sixième dans la région

Kédougou — Les épreuves du certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) ont démarré mercredi »sans difficultés majeures sur toute l'étendue du territoire de la région de Kédougou », a confié à l'APS l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Georges Samba Faye.

»Les examens se passent très bien dans la région de Kédougou. Et on a un bon taux de participation et qui est assez fort. Et les élèves sont présents dans les centres d'examen », s'est félicité M. Faye qui a visité les centres d'examen de la commune de Kédougou en compagnie de l'inspecteur de l'académie de Kédougou Mamadou Niang.

Cette visite a conduit la délégation aux centres Thierno Salif Sidibé (école 4), El hadj Omar Aïdara (école Gomba) puis l'Ecole Mission Catholique de Marcel Paravy.

Selon les chefs de centres, l'examen a bien démarré à 8h en présence du personnel enseignant, des éléments de la police chargée de la sécurisation des lieux. Et le matériel a été mis à notre disposition à temps. Il a été noté quelques absents dans ces différents centres. Au centre Thierno Salif Sidibé, on enregistre 6 absents sur les 224 inscrits, à El hadj Omar Aïdara, il y a 8 absents sur les 110 inscrits et à Marcel Paravy, 3 absents sur les 143 inscrits à l'examen.

La région de Kédougou a présenté au total 5305 candidats (2586 garçons et 2719 candidats) à l'examen pour l'obtention du certificat de fin d'études élémentaire 2023. Les épreuves prennent fin jeudi.