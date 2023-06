Cote d'Ivoire: Production d'électricité-La Banque mondiale s'engage à soutenir un projet de transport, de distribution et d'accès à l'électricité

Le Directeur général et Directeur administratif de la Banque mondiale, Shaolin Yang, a visité le jeudi 15 Juin 2023 les installations du projet Ptdae (Projet de transport, de distribution et d’accès à l’électricité) sis à Yopougon Niangon, en compagnie de M. Sosthène Lago secrétaire général de la Compagnie Ivoirienne d’Electricité, (Cie) qui représentait le Dg de la Cie, et M. Nagaky Diarrassouba de CI-Energie. Rapportent des sources officielles basées à Abidjan.

En effet, le Projet de transport, de distribution et d’accès à l’électricité (Ptdae) financé par la Banque mondiale a pour objectif entre autres l’électrification en moyenne et basse tension de 200 localités dans les régions de San Pedro, de la Nawa, du Gboklè et du Haut Sassandra en Côte d’Ivoire dans le cadre du volet Electrification rurale projet Ptdae. Ce projet est financé à hauteur de 302,3 millions d’Euros (plus de 198 milliards de Fcfa).

Suite à la visite technique des différentes installations dont le poste blindé et la salle des commandes, l’émissaire venue de Bretton Woods, aux Etats-Unis a vu ses questions trouver réponses avec le concours du Chef de poste, et aussi auprès de ses hôtes dont M. Lago Sosthène, Secrétaire général de la Cie et M. Nagaky Diarrassouba, directeur central de l’équipement et des travaux de CI-Energies

L’une des questions posées par M. Shaolin Yang, qui a retenu l’attention de toutes les personnes présentes à ce jour, était dixit le bailleur : « Utilisez-vous différentes technologies et comment l’on s’assure de la compatibilité des équipements venant de différents fournisseurs ? ».

Toujours dans un esprit de clarté et d’exclusivité, l’on apprendra du Chef de poste que globalement et ce, depuis 2017, année de lancement du projet Yopougon 1, les installations prévues le sont, à ce jour, à 100 % au plus et à 72% au moins. Le financement étant quant à lui à 86,1 % de taux de décaissement.

Selon Nazaky Diarrassouba, Directeur central de l’équipement et des travaux à CI- Energie, ce poste visité était avant le début du projet à 90 KV. Il passe à 225 KV avec les nouvelles installations techniques. La capacité est telle que ce poste peut fournir toute la commune de Yopougon en énergie et alimenter également Abobo.

Par ailleurs, face à la presse M. Shaolin s’est dit « fier » de ce qu’il a pu constater lors de sa visite, « La Banque mondiale est très fière d’être associée à ce projet avec CI-Energie et la Cie (Compagnie ivoirienne d’électricité) », a- t-il déclaré. Le visiteur du jour a ajouté que « Nous sommes entièrement engagés à soutenir ce programme et à l’accélérer. Nous avons eu une rencontre avec le Président Ouattara qui a exprimé son engagement dans l’accès universel à l’Energie ».

Il est à préciser que Le projet prévoyait l’installation de 32 transformateurs, 21 postes neufs sécurisés, 198 postes Hta/Bt dans 10 chefs-lieux. Il va alimenter 122 quartiers et permettre l’électrification de 203 localités rurales. A fin mai 2023, 123 localités sont électrifiées. Au moment de cette visite la consommation était à 100 Mégawatts entre 9 h et 10 h.

Bamba Moussa