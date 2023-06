Afrique: Afreximbank lance Africa Trade Gateway, un guichet unique pour les services numériques

Accra, 21 juin 2023 - La Banque africaine d'import-export (Afreximbank), en collaboration avec l'AfCFTA, a lancé hier à Accra l'Africa Trade Gateway (ATG), une suite de cinq plateformes numériques conçues comme un guichet unique pour permettre à la Banque de mieux s'acquitter de son mandat en fournissant des services essentiels pour soutenir et promouvoir le commerce africain et la mise en œuvre de l'Accord de libre-échange continental africain (AfCFTA).

Lancé par Kanayo Awani, vice-président exécutif de la Banque du commerce intra-africain d'Afreximbank en marge des 30e Assemblées annuelles d'Afreximbank (AAM2023), en présence du Dr Ernest Addison, gouverneur de la Banque du Ghana et de Mme Emily Mburu-Ndoria, directrice du commerce des services, de l'investissement, des droits de propriété intellectuelle et du commerce numérique d'Afreximbank.

En présence du Dr Ernest Addison, gouverneur de la Banque du Ghana et de Mme Emily Mburu-Ndoria, directrice du commerce des services, de l'investissement, des droits de propriété intellectuelle et du commerce numérique, AfCFTA, qui représentait S.E. Wamkele Mene, secrétaire général, AfCFTA, l'écosystème numérique de la passerelle comprend MANSA (plate-forme de diligence raisonnable), le système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS), le club TRADAR, la bourse du commerce africain (ATEX) et ATG Connect.

S'adressant aux invités lors du lancement, Mme Awani a déclaré que l'évolution numérique d'Afreximbank faisait partie de sa réponse stratégie délibérée pour relever les principaux défis de l'Afrique afin d'accélérer le rythme du développement et de favoriser la prospérité économique des Africains en utilisant et en appliquant des technologies et des modèles commerciaux numériques.

"Chacune de nos interventions numériques est conçue pour répondre à des défis et à des obstacles clairement identifiés pour ceux qui cherchent à s'engager dans le commerce et l'investissement en Afrique. Je me réjouis que chaque intervention soit passée avec succès du concept à la réalité et je salue le travail acharné de nos collègues et partenaires pour franchir ces étapes. Mais pour consolider les résultats, maximiser les effets nets, atteindre une plus grande efficacité, générer une valeur synergique plus élevée, accélérer l'intégration régionale, étendre et créer de nouveaux marchés d'accès et accélérer l'économie numérique en Afrique, la Banque introduit Africa Trade Gateway centré sur le client".

Elle a décrit l'ATG comme la porte d'entrée d'un écosystème numérique définitif conçu pour le commerce africain, soutenu par Afreximbank et l'AfCFTA en collaboration avec leurs partenaires, afin de répondre aux besoins des entreprises, des gouvernements et des parties prenantes en facilitant les échanges, le commerce et l'investissement.

Grâce à l'ATG, les clients peuvent effectuer toutes leurs transactions en une seule fois, a expliqué Mme Awani.

MANSA, la plateforme africaine de diligence raisonnable, fournit une source unique de données primaires nécessaires à la conduite de la diligence raisonnable des clients sur les entités africaines, les institutions financières, les entreprises et les PME. Elle fournit également une collection complémentaire d'informations sur les investissements en Afrique, les profils de pays et les produits/services commercialisés par les pays africains.

Le PAPSS a été créé pour permettre un paiement efficace du commerce intra-africain dans les monnaies nationales, promouvoir le commerce intra-africain, minimiser les risques et contribuer à l'intégration financière à travers l'Afrique.

En juillet 2019, les chefs d'État de l'Union africaine réunis à Niamey ont adopté le PAPSS comme système de paiement et de règlement pour soutenir la mise en œuvre de l'AfCFTA. Il opère actuellement à partir du Caire.

Le Club TRADAR est un réseau dirigé par ses membres qui vise à donner aux entreprises et aux cadres internationaux les moyens de transformer le commerce et les investissements en Afrique grâce à des services d'intelligence commerciale et de conseil fiables, par le biais d'outils numériques innovants et d'opportunités de mise en réseau, aidant les membres à découvrir de nouveaux marchés, à développer leurs activités, à gagner du temps, à accéder au soutien d'experts spécialisés, à publier et à répondre à de nouvelles opportunités commerciales, à se mettre en réseau, à rencontrer des partenaires commerciaux/affaires, etc. L'adhésion est ouverte aux leaders de l'industrie mondiale, aux entreprises africaines et étrangères, aux organisations intergouvernementales, aux décideurs politiques et à tous ceux qui s'engagent à débloquer la croissance et le développement en Afrique.

ATEX est une plateforme de commerce électronique B2B et B2G lancée lors de la 54e Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique à Dakar en mai 2022, pour aider les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises africaines à accéder à de nouveaux marchés en Afrique et pour faciliter l'optimisation de leurs chaînes d'approvisionnement. Il permet l'achat en gros de produits de base afin de garantir l'accès aux fournisseurs de manière transparente.

ATG Connect sert à connecter les fournisseurs de services aux entreprises à travers l'Afrique. Il fournit des solutions de connectivité pour le fret et la logistique qui permettent de connecter et de faire correspondre sans friction les demandes de fret/logistique avec les fournisseurs de fret et de logistique répertoriés sur la plateforme. Les clients peuvent obtenir des devis pour l'enlèvement et la livraison de marchandises depuis et vers n'importe quel endroit en Afrique à un prix très compétitif.

La cérémonie de lancement comprenait des présentations sur les services disponibles sur les différentes plateformes numériques et une table ronde des responsables des plateformes au cours de laquelle ils ont discuté des services qu'ils offraient pour soutenir le commerce à travers l'Afrique et la mise en œuvre de l'AfCFTA.