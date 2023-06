Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 Juin 2023

Sénégal : Affaire 3e mandat - Macky ne lâche pas l'affaire

Face à ses militants établis en France, pays où il a entamé, ce mercredi, une visite de travail, le patron de l'Apr a promis à ces derniers de se maintenir au pouvoir, avec la volonté du peuple, vantant ses réalisations. « Soyez à l'écoute de mon message. Ce que je peux vous promettre, c'est que grâce à notre travail, nous nous maintiendrons au pouvoir avec la volonté du peuple sénégalais », a-t-il notamment déclaré, rapporte Seneweb, sous les applaudissements de ses soutiens qui criaient « Deuxième quinquennat ! ».

Macky Sall a fait cette déclaration au moment où sa supposée candidature fait l'objet de discussions au cours du Dialogue politique et que les participants à ces concertations auraient, selon la presse du jour, décidé de la laisser à l'appréciation des « 7 sages » du Conseil constitutionnel. Le président de la République avait déclaré, lors de son interview avec le journal français « l'Express », le lundi 20 mars2023, que la question juridique concernant le troisième mandat a été déjà réglée par ladite juridiction.

Mali : Élection référendaire/ le président de l'Aige - « A ce stade de la centralisation des résultats le taux de participation est de 38% »

Cette annonce a été faite par le président de l'autorité Indépendante de Gestion des élections lors d'un point de presse sur le déroulement des travaux de la commission nationale de centralisation des résultats tenu ce mercredi à au centre international de conférence de Bamako. Dans ses propos le président de l'autorité Indépendante de Gestion des élections Moustapha Cissé a indiqué qu'a ce stade de la centralisation des résultats de l'intérieur et de l'étranger, le taux de participation est de 38%. Il a également affirmé que les résultats provisoires définitifs seront communiqués conformément au délai fixé par la loi électorale sur cinq jours à compter de la tenue du scrutin référendaire, soit au plus tard, le 23 juin 2023. (Source : abamako.com)

Côte d'Ivoire : Alliance politique - Le Pdci-Rda refuse de sacrifier ses candidats aux élections locales

Le porte-parole du Pdci-Rda, Brédoumy Kouassi Soumaïla, a animé, le lundi 19 juin 2023, une conférence de presse au siège du Parti, à Cocody. Brédoumy Kouassi Soumaïla s'est voulu clair et précis. Porte-parole du Pdci-Rda, il a déclaré, au cours d'une conférence de presse, que son parti ne sacrifiera pas ses candidats au nom d'une quelconque alliance.En effet, à l'initiative des présidents du Pdci-Rda et du Ppa-CI, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, une équipe paritaire de 24 membres (12 par parti politique) est mise en place en vue d'élaborer et de proposer les meilleures conditions dans le cadre des élections locales à venir. Mais sur le terrain, cette initiative coince dans plusieurs circonscriptions électorales. On peut citer Aboisso, Port-Bouët, Yopougon, Cocody, etc. (Source : Fratmat.info)

Gambie : Coup d'Etat manqué - L'heure de vérité a sonné…

C'est un procès pas comme les autres qui s'est ouvert à Banjul. Il concerne les auteurs présumés du coup d'État déjoué en fin d'année dernière en Gambie. A la barre, le caporal suppléant Sanna Fadera, présenté comme le cerveau de la bande de putschistes. A ses côtés, deux autres soldats et un policier. Ils sont accusés d'avoir comploté pour renverser le gouvernement d'Adama Barrow, réélu pour un second mandat en fin 2021.« Trahison, recel de trahison et mutinerie ». Ce sont là les chefs d'accusation articulés contre eux. A la barre, Sanna Fadera a nié tout acte repréhensible. Petit pays anglophone de l'Afrique de l'Ouest, la Gambie a vécu des années de dictature sous l'ère Yahya Jammeh.( Source : africaguinee.com)

Afrique du Sud : Coopération internationale - La France voudrait participer au Sommet des BRICS

Le président français Emmanuel Macron pourrait participer en août au sommet des BRICS en Afrique du Sud, sa ministre des Affaires étrangères ayant indiqué mardi avoir fait connaître à Pretoria « la disponibilité et l'intérêt du président Macron ». « J'ai fait état à mon homologue Mme Pandor (...) de la disponibilité du président et de son intérêt à poursuivre le dialogue que la France entretient avec les BRICS », a déclaré Catherine Colonna à la presse, au terme d'une visite officielle en Afrique du Sud. La décision d'inviter M. Macron "doit être faite non pas par la France mais par les BRICS et au premier rang d'entre eux, l'Afrique du Sud, qui est la puissance invitante du sommet », a précisé la ministre. (Source : autres presse)

Rwanda : Inclusion financière - Tidjane Thiam lance les travaux de l'Inclusive FinTech

Tidjane Thiam, président du conseil d'administration de Rwanda Finance Ltd, a lancé les travaux de l'Inclusive FinTech Forum le 20 juin à Kigali. Dans ses propos introductifs, l'ex-patron de Crédit Suisse a notamment évoqué le rapport entre la croissance économique et l'innovation, élément central dans le secteur de la fintech. Donnant ainsi le ton à une journée riche en échanges.« Le principal moteur de valeur et de croissance, c'est l'innovation », a-t-il déclaré devant les près de 3.000 participants de plus de 65 pays présents au Kigali Financial Center.

« C'est une bonne nouvelle car c'est là que nous sommes les plus égaux en tant qu'Africains. Nous avons des cerveaux. Le Brainpower (la puissance du cerveau, Ndlr) est également réparti sur la planète. Ce qui manque, c'est l'opportunité et les moyens de saisir l'opportunité. L'Innovation, le capital, les politiques de réglementation …, tels sont les ingrédients », a dit l'Ivoirien en prélude au chapitre Afrique du 'Capital Meets Policy Dialogue', l'un des principaux panels de ce forum. (Source : abidjan.net)

RCA: Finalisation des travaux de construction de la centrale - 4 jours de délestage annoncés

Du 22 au 25 juin 2023, la ville de Bangui et ses environs devront faire face à des travaux. Cette mesure temporaire est mise en place afin de finaliser les travaux de construction de la centrale solaire de 25 MWc, munie d'un système de stockage de 25 MWh, située à Danzi. Pendant la période indiquée, l'usine de Boali 1 avec une capacité de 9 MW et la centrale solaire de Sakai assureront l'approvisionnement en électricité. Financé par la Banque Mondiale, ce projet est exécuté dans le cadre du Projet d'urgence de fourniture et d'accès à l'électricité (Puracel).

Une sélection de Bamba Moussa