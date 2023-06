Sénégal: Saint-Louis et Louga - Des moyens mobilisés pour faire face aux inondations

Des équipements lourds ont été remis, le vendredi 16 juin, au comité local de lutte contre les inondations à Saint-Louis. La cérémonie a été l'occasion pour les autorités de revenir sur les défis de la gestion de cette problématique dans cette partie du Sénégal.

La ville de Saint-Louis est particulièrement vulnérable aux inondations En plus d'être ceinturée par les eaux, les saisons des pluies précipitent le remplissage des dépendances du fleuve augmentant, du coup, les risques élevés d'inondation. Ce sont autant de raisons qui expliquent l'approche par anticipation entreprise par l'Office national de l'Assainissement du Sénégal (Onas), afin de réduire les conséquences en aval. Après le renouvellement des pompes des stations de pompage, le Gouverneur de la région, Alioune Badara Samb, a présidé, le vendredi passé, la remise des équipements au comité régional en charge de la gestion des inondations.

C'était en présence du Maire de la ville, Mansour Faye. Le lot est composé d'un camion hydrocureur, de 7 électropompes, de trois groupes électrogènes neufs, de trois armoires électriques, d'un groupe électrogène de 555 kVa pour sécuriser la station. « L'Onas est dans une démarche d'anticipation. La remise de ces équipements aidera les équipes dans la gestion des inondations. Saint-Louis, à l'instar de Dakar, a son camion hydrocureur », a souligné le Directeur général de l'Onas, Mamadou Mamour Diallo. La liste des équipements est complétée par des motopompes de 1500 m3/heure, 250 m3/h, 150 m3/h, 120 plaques en fonte pour renouveler les couvercles des regards endommagés. « Je voudrais saisir cette occasion pour sensibiliser les populations sur les effets négatifs de l'enlèvement de ces plaques.

Cela peut constituer un danger pour elles, sans oublier l'ensablement des conduites, entre autres », a averti Mamadou Mamour Diallo. Les agents de l'Onas ont bénéficié des tenues de travail, des couvertures contre la pluie et des paires de gants. La réception de ces équipements a été bien saluée par le Maire de la ville, Mansour Faye. « Ce matériel vient à point nommé. La commune ne restera pas les bras croisés et nous allons essayer d'augmenter le matériel. Ces motopompes et ces électropompes nous permettront d'être plus efficaces dans la gestion des inondations. Nous serons plus opérationnels », a indiqué, Mansour Faye. Le Gouverneur, Alioune Badara Samb, a saisi cette occasion pour reconnaître les efforts de l'État en termes d'investissements pour cette ville du nord du pays. « L'État a beaucoup fait pour la ville de Saint-Louis. Aujourd'hui, l'assainissement de l'île est intégral », a relevé le Gouverneur de Saint-Louis.

Les travaux d'extension du réseau de l'assainissement lancés Louga

Le Directeur général de l'Office national de l'Assainissement du Sénégal (Onas) a lancé, samedi 17 juin, des travaux d'extension du réseau d'assainissement de Louga. Une occasion pour Mamadou Mamour Diallo d'offrir aux populations du matériel dont un camion hydrocureur d'une capacité de 4 mètres cube.

LOUGA - Les travaux d'extension du réseau d'assainissement de la commune de Louga ont démarré le samedi 17 juin. Le Directeur général de l'Office national de l'Assainissement du Sénégal (Onas), qui a pris part au lancement des travaux, est revenu sur les objectifs immédiats que se fixe l'État du Sénégal dans ce sous-secteur et dans la lutte contre les inondations. « Nous sommes quasiment entrés dans l'hivernage et Louga rencontre un certain nombre de difficultés, recensées depuis l'année dernière avec des points bas et des zones difficiles, qui ont été portées à notre connaissance », a souligné M. Diallo. Il s'est engagé à réduire les impacts des inondations et autres difficultés liées aux eaux pluviales. Après une vérification des équipements existants et autres manquements qui plombent les interventions du service régional de Louga, l'Onas a décidé d'offrir à la région un camion hydro cureur d'une capacité de 4 mètres cubes, trois électropompes de 9 Kwa, 50 plaques-fonte. Il a remis aussi aux populations des équipements dits spécifiques composés de tenues de pluies, des gants en plastique, des lampes frontales, entre autres accessoires.

Le Directeur général, Mamadou Mamour Diallo, est revenu sur le volume d'investissements consentis par l'État du Sénégal dans la région de Louga et qui se chiffre à plus de 7 milliards de francs. Selon lui, ce montant a permis la réalisation de grands ouvrages, la prise en charge de points bas qui constituent, jusque-là, un casse-tête dans la commune de Louga, sans compter plus de 280 branchements sociaux au réseau d'assainissement et qui ont coûté 188 millions de FCfa. Le Directeur général de l'Onas a visité, au cours de son séjour à Louga, certains points bas de la ville. Il s'agit de la zone d'extension couvrant un linéaire de 4,5 kilomètres. Il a promis de régler les problèmes des quartiers de Montagne, Diémène, Artillerie et quelques zones périphériques en proie à des difficultés d'assainissement. Le Gouverneur de région, El Hadji Bouya Amar, qui a présidé la cérémonie de lancement des travaux a, pour sa part, rappelé les actes posés par l'État pour régler la question des inondations à Louga. Il s'est réjoui du don de l'Onas car, selon lui, ce matériel permettra une prise en charge des problèmes liés à l'hivernage.