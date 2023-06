Maroc: Forbes met en avant l'évolution 'remarquable' de l'industrie aéronautique au pays

Washington — Le prestigieux magazine américain Forbes a mis en avant l'évolution "remarquable" de l'industrie aéronautique au Maroc, soulignant que le Royaume, un pays dynamique et stratégique, s'impose en tant qu'acteur de premier plan dans ce secteur névralgique.

"L'industrie aéronautique mondiale devrait croître au cours des 10 prochaines années, et je pense que le Maroc est en train de s'imposer comme un acteur clé, car les hommes d'affaires peuvent tirer parti de sa situation géographique favorable, de sa main-d'oeuvre qualifiée et de son environnement commercial", écrit la publication dans un article signé Henri Al Helaly, stratège d'affaires et président directeur général de la multinationale "Strategiae".

Relatant son expérience, l'auteur de l'article indique qu'au cours des dernières années, il a travaillé avec des entreprises du secteur de l'aviation et il est désormais en train de finaliser une joint-venture qui fournit des services de maintenance, réparation et révision (MRO) au Maroc.

Grâce à cette expérience, Al Helaly dit avoir beaucoup appris sur le Maroc, son industrie aérospatiale et les avantages dont les hommes d'affaires et les investisseurs peuvent bénéficier en faisant des affaires dans le Royaume.

Dans sa tribune sur Forbes, l'auteur cite en premier le positionnement stratégique du Maroc entre l'Europe et l'Afrique, soulignant que le Royaume se positionne en tant que plaque tournante "attractive" pour l'industrie aéronautique et sert de tremplin vers les grands marchés pour les entreprises et les opportunités commerciales.

"L'avantage stratégique d'être un carrefour entre les continents" permet au Maroc de servir de destination des affaires, indique le magazine américain, précisant que pour les investisseurs européens, la proximité du Maroc avec le Vieux continent offre l'avantage d'étendre les opérations et de prospecter de nouveaux marchés.

Citant l'Administration américaine du commerce international, l'auteur de l'article relève encore que le commerce à valeur ajoutée de l'aérospatiale du Maroc est l'un de ses secteurs à la croissance la plus rapide, signalant que le Royaume s'est imposé comme une destination fiable et rentable pour les services MRO.

Forbes indique également que les services aéronautiques et MRO au Maroc présentent une multitude d'opportunités d'emploi pour la main-d'oeuvre locale, d'autant plus que le pays dispose d'un vivier de talents qualifiés et multilingues que les entreprises peuvent mettre à contribution, ajoutant que l'essor que connaît le Royaume dans l'aviation d'affaires et les services MRO peut également profiter aux clients d'Afrique et d'Europe.

Selon Henri Al Helaly, les fournisseurs marocains ont tendance à proposer des prix compétitifs et, "lorsqu'ils sont combinés à un engagement en faveur la qualité, cela présente une alternative attrayante aux options plus chères de la région".

"Avec des coûts opérationnels compétitifs, le Maroc offre également des solutions rentables aux hommes d'affaires et aux investisseurs, ce qui peut leur permettre d'optimiser leurs budgets et d'augmenter potentiellement leur rentabilité", estime-t-il.

Évoquant le climat des affaires dans le Royaume, Forbes met en avant les incitations à l'investissement, la stabilité politique et le soutien apporté par le gouvernement, relevant que le Maroc se positionne en tant que destination privilégiée pour les hommes d'affaires et les investisseurs d'autant plus que le pays a investi massivement dans le développement des infrastructures modernes, y compris les aéroports.

Parmi les atouts qui plaident pour la destination Maroc, la publication américaine cite la connectivité par voie aérienne, maritime et terrestre, ce qui peut contribuer à faciliter les relations commerciales dans la région, permettant aux hommes d'affaires et aux investisseurs d'étendre leurs réseaux et d'établir des partenariats stratégiques.

L'évolution du Maroc dans l'aviation d'affaires et les services MRO signifie son émergence en tant qu'acteur de premier plan dans l'industrie aéronautique mondiale, relève la même source, notant que l'expansion de ces secteurs peut non seulement contribuer à créer de nouvelles opportunités d'emploi mais également positionner le pays en tant que fournisseur de solutions rentables et efficaces en faveur des clients en Afrique et en Europe.

Le Maroc continue d'investir dans les infrastructures, le développement des talents et les cadres réglementaires, indique Forbes qui s'attend à ce que le secteur aéronautique poursuit sa croissance, en contribuant à la prospérité économique du Royaume et au renforcement de sa position en tant que destination privilégiée pour l'aviation d'affaires et les services de maintenance, réparation et révision.