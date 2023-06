Ile Maurice: Le talentueux Hansraj Raghuwanshi en concert

Inbox Events a le plaisir d'annoncer le concert, intitulé « Mahadeva », de l'exceptionnel Hansraj Raghuwanshi au SVICC. Plus connu comme Baba Hansraj Raghuwanshi, ce jeune chanteur aux dreadlocks, auteur et compositeur indien de tous justes trente ans s'est illustré comme un phénomène d'exception au cours des quatre dernières années en Inde.

Grand inconnu du public, Baba Hansraj Raghuwanshi a fait une percée fulgurante avec le bhajan «Mera Bhola Hain Bhandari» sur YouTube en 2019. Depuis, ses chansons cumulent plus d'un milliard de vues. Originaire de l'Himachal Pradesh, Baba Hansraj Raghuwanshi chante principalement à la gloire du dieu Shiva.

«Il nous a fallu trois longues années pour faire aboutir ce concert, explique Raviraj Sinha Beechook, directeur d'Inbox Events. Baba Hansraj Raghuwanshi est le chanteur le plus demandé en Inde avec un calendrier chargé pour les années à venir. Je considère que ce n'est ni plus ni moins un miracle qu'il ait finalement accepté de venir jouer à Maurice. Et cela, à la sortie du «Shravan Maas», mois le plus sacré du calendrier hindouiste.»

La date sera annoncée d'ici deux semaines. Les billets seront vendus à Rs 1250 (Gold) et Rs 1950 (VIP). Une opération de prévente est en cours sur www.allinclusive.mu. Hotline : 5255 5828.

Inbox Events

Inbox Events est une société de production avec plusieurs événements locaux et internationaux à son palmarès. Inbox a produit, avec succès, des artistes de Bollywood comme Kailash Kher et Sonu Nigam à Maurice. Outre les ténors indiens, Inbox a aussi produit les spectacles des grosses pointures françaises comme Jamel Debouzze et Kev Adams chez nous.

Sur le plan local, Inbox est le concepteur et producteur des festivals comme Summerfest, Oktoberfest et Bollywood Music Project.