Algérie: 'Enjeux des processus électoraux démocratiques', thème d'un colloque à Alger

ALGER — Les "enjeux des processus électoraux démocratiques" a été le thème d'un colloque organisé, mercredi au Centre international de conférences Abdelatif Rahal (CIC, Alger) par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), avec la participation de spécialistes et de juristes.

Intervenant à l'occasion, le président de l'ANIE, Mohamed Charfi, a souligné que les processus électoraux constituaient "un axe fondamental dans la protection du pays et la garantie de sa stabilité", ajoutant que la protection de l'individu contre les influences extérieures "dépend de la protection de sa liberté et de ses choix".

Il a appelé, dans ce contexte, "à la conjugaison des efforts de tous les acteurs pour assurer la régularité et la transparence des élections, à travers la prémunition du citoyen pour lui permettre d'accomplir son devoir électoral librement et correctement", soulignant que l'ANIE est "en phase d'élaborer un programme intensif, en coordination avec les instances concernées pour sensibiliser la génération montante et la protéger contre les influences négatives".

M. Charfi a indiqué, en outre, que l'organisation de cette rencontre intervient dans le cadre de "la démarche de concrétisation et d'ancrage de la démocratie et de moralisation de la vie politique participative", ajoutant que les "enjeux actuels ne concernent pas uniquement la gestion démocratique, mais tous les nouveaux facteurs introduits au processus électoral et leur impact sur le libre choix de l'individu, comme c'est le cas via les réseaux sociaux".

De son côté, Mme Fatiha Ben Abou, membre de la Cour constitutionnelle, a souligné le rôle de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) qui veille à "assurer le processus électoral en veillant à garantir des élections régulières et transparentes", affirmant que cette instance "est habilitée à exercer ses fonctions consistant à superviser les élections en toute liberté et probité, afin de préserver les choix du peuple garantis par la Constitution".

Pour sa part, la présidente de la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, Salima Mousserati, a rappelé que la lutte contre la corruption "nécessite la transparence de toutes les étapes du processus électoral en créant un environnement où l'information est accessible au public", soulignant que cela exige que les institutions chargées de superviser les élections soient "indépendantes sur les plans financier et matériel".

Elle a, également, insisté sur l'importance de "garantir la neutralité de l'administration et d'adopter des mécanismes de recours administratifs et judiciaires, ainsi qu'un système de contrôle administratif, en plus de mettre en oeuvre la numérisation en tant que seule solution efficace pour éliminer les foyers de corruption".

Intervenant à cette occasion, le président de l'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel (ANPDP), Lotfi Boudjemaa, a évoqué les "garanties légales pour protéger les données personnelles des électeurs et des candidats", estimant que la protection du droit à la vie privée "est devenue plus importante parallèlement au développement technologique et à l'ouverture sur le monde".

La rencontre, qui s'est déroulée en présence de représentants de plusieurs institutions constitutionnelles et de la société civile, a été marquée par l'organisation de plusieurs ateliers animés par des professeurs et des experts.