Afrique: Faid représente le président de la République au Sommet pour un nouveau pacte financier mondial à Paris

ALGER — Le ministre des Finances, Laaziz Faid, s'est rendu mercredi à Paris (France) pour participer, en qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au Sommet pour un nouveau pacte financier mondial, dont les travaux sont prévus les 22 et 23 juin courant, a indiqué un communiqué du ministère des Finances.

Cet évènement qui réunira des chefs d'Etat et de gouvernement, des dirigeants d'institutions financières multilatérales, d'organisations internationales, des représentants du secteur privé et de la société civile, ambitionne de "converger plusieurs agendas (climat, dette et objectifs du développement durable) afin de proposer des recommandations à même d'apporter des solutions innovantes face aux défis auxquels sont confrontés les pays vulnérables et à faible revenu", explique le communiqué.

Ces thématiques qui seront débattues en présence d'imminentes personnalités et de chefs d'Etat africains en qualité de panélistes, témoignent de "l'importance d'une action solidaire pour un système financier international plus réactif et plus juste, permettant de lutter contre les inégalités, de financer la transition climatique, et de nous rapprocher de l'atteinte des objectifs du développement durable", souligne le document.

La participation de l'Algérie à ce Sommet traduit "tout l'intérêt accordé par les autorités du pays à contribuer à la réflexion autour des questions liées au financement du développement face aux crises multidimensionnelles liées notamment à la pandémie du covid-19, à la situation de surendettement et aux changements climatiques et qui nécessitent la création d'une dynamique soutenue, capable d'aboutir à des engagements concrets pour un nouveau pacte financier entre le Nord et le Sud", a fait savoir le ministère.