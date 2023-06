Algérie: Mascara - Une affluence grandissante sur le centre intermédiaire de soins en addictologie

MASCARA — Le centre intermédiaire de soins en addictologie à Mascara enregistre une affluence grandissante de jeunes désirant arrêter la consommation des drogues, à la suite d'un travail de sensibilisation.

Mis en service en 2013, ce centre prend en charge actuellement plus de 700 jeunes toxicomanes, âgés de 20 à 45 ans, a indiqué, à l'APS, le coordinateur du centre, Kerbouche Leila, soulignant que cette structure dispense une thérapie psychologique et médicale, en plus d'autres activités de réadaptation fonctionnelle.

Il assure également le suivi psychologique et social du toxicomane après la fin de la phase de traitement interne, en l'aidant à retrouver une vie normale et à se débarrasser totalement de l'addiction.

Au niveau du centre, les toxicomanes reçoivent des soins intensifs par deux spécialistes en psychologie et pratiquent des activités sportives et artistiques qui aident à arrêter complètement la consommation de drogue, selon la même source.

La coordinatrice a déclaré que le rôle du centre précité ne se limite pas à fournir uniquement le traitement médical et psychologique, mais s'intéresse aussi à la réinsertion du toxicomane dans la société en lui enseignant les différents travaux manuels utiles après la fin de la phase de désintoxication pour se lancer dans des activités lucratives.

Le centre a contribué au courant de l'année 2022 au traitement de plus de 100 toxicomanes dont l'âge variait entre 20 et 40 ans et leur réinsertion dans la société a réussi à 100%, a-t-elle dit.

Les toxicomanes en convalescence bénéficient d'un suivi continu par des spécialistes en psychologie et des médecins du centre, selon Mme Kerbouche qui a signalé que cet accompagnement s'inscrit dans le cadre de la prévention contre la toxicomanie.

Ce centre de traitement de la toxicomanie dispose de salles de traitement et de consultations psychologique et médical et d'espaces pour la pratique de diverses activités culturelles et de travaux manuels complémentaires au traitement.

En outre, il s'est doté l'an dernier de deux salles pour prendre en charge les cas d'addiction à l'Internet, à l'alcool et aux produits chimiques dangereux.

Cet établissement de santé est encadré par une dizaine de spécialistes en psychiatrie et psychologie, d'un médecin généraliste, d'infirmiers, d'une assistante sociale et d'un spécialiste en ergothérapie.

Initiatives préventives contre le risque de toxicomanie

Par ailleurs, le centre intermédiaire des soins en addictologie de Mascara s'est lancé, en début d'année courante, dans la concrétisation de nombre d'initiatives préventives contre le danger de la toxicomanie, en coordination avec les directions de la santé, de l'éducation, des affaires religieuses et des wakfs et de la formation et de l'enseignement professionnels , la sûreté de wilaya et l'université "Mustapha Stambouli" de Mascara, selon Kerbouche Leila.

Ces initiatives consistent en la tenue, au sein du centre, de portes ouvertes consacrée à la prévention contre les dangers de l'addiction aux drogues et stupéfiants, la confection et la publication d'affiches et de brochures mettant en exergue les aspects négatifs et les effets de la toxicomanie dont notamment le renfermement sur soi, la délinquance et la détérioration de l'état de santé.

Des psychologues et sociologues du centre animent aussi des rencontres de sensibilisation au niveau des établissements scolaires et de l'université à Mascara, comportant la présentation de modèles de cas "ruinés" par la toxicomanie.

En outre, le même centre, s'appuyant sur des cadres de la direction de la sûreté de wilaya, anime des réunions de proximité de sensibilisation dans les lieux publics et les quartiers populaires des villes de la wilaya, prodiguant des conseils et informant sur différents types de drogues, les moyens de s'en prémunir et les dangers découlant de leur consommation, d'ordre social et psychologique, notamment la criminalité et la dislocation familiale.

Les efforts de prévention sont renforcés par des séances hebdomadaires sur les ondes de Radio Mascara, avec l'implication d'imams des mosquées à l'action de sensibilisation sur le traitement psychologique et médical.

Mme Kerbouche a annoncé la programmation prochaine de l'ouverture d'un espace permanent au niveau du centre intermédiaire des soins en addictologie à Mascara réservé à la sensibilisation contre les risques de toxicomanie.

Par ailleurs, ce centre envisage l'ouverture, à court terme, de deux ateliers d'initiation au théâtre et à l'informatique, dans le cadre des efforts visant la réinsertion des toxicomanes dans la société.