Algérie: Examen de l'état d'avancement du projet de développement de la mine de Gara Djebilet

ALGER — Le gouvernement a examiné, lors de sa réunion hebdomadaire, présidée mercredi par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, une communication sur les travaux réalisés par l'entreprise nationale FERAAL dans le cadre du projet de développement de la mine de Gara Djebilet, indique un communiqué des services du Premier ministre.

La communication, présentée par le ministre de l'Energie et des Mine, "a mis en évidence les efforts entrepris par la société nationale FERAAL pour identifier les produits miniers marchands issus de la mine de Gara Djebilet et déterminer les besoins du projet en termes d'utilités, telles que l'électricité, l'eau et le gaz", selon la même source.

A cet égard, note le communiqué, "il a été rappelé que notre pays aspire à travers ce projet, à développer son secteur minier national dans le but d'accélérer le processus de satisfaction des besoins en matières premières nécessaires à la production sidérurgique nationale, d'améliorer les revenus en devises grâce à l'exportation de l'excédent et des produits semi-finis, ainsi que de favoriser le développement du Sud-ouest algérien à travers la création des infrastructures, la stimulation de l'industrie et la génération des emplois".