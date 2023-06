Togo: Une nouvelle approche pour les politiques industrielles africaines

Un livre blanc sur l'industrialisation africaine intitulé 'The Art of Upgrading Industrial Policymaking Itself' vient d'être publié par l'African Trade Programme du Firoz Lalji Institue for Africa de la London School of Economics (LSE).

Un livre blanc sur l'industrialisation africaine intitulé 'The Art of Upgrading Industrial Policymaking Itself' vient d'être publié par l'African Trade Programme du Firoz Lalji Institue for Africa de la London School of Economics (LSE) en partenariat avec ARISE Industrial Platforms Ltd (ARISE IIP).

Le document souligne que l'industrialisation africaine au XXIe siècle sera différente des expériences observées en Asie orientale au XXe siècle.

Le livre blanc indique qu'il n'existe pas de 'modèle' ou de 'politique idéale' en matière d'industrialisation.

Ce qui importe, c'est la manière dont un Etat s'engage activement dans un processus de développement économique, en mettant l'accent sur l'expérimentation et l'apprentissage afin de tirer les enseignements nécessaires à la conception d'interventions appropriées.

Le consensus politique, l'industrialisation verte, la fiabilité et la résilience de la chaîne d'approvisionnement, l'évolution des paradigmes d'industrialisation et l'élargissement de l'espace politique, sont les cinq grands piliers de l'industrialisation, d'après l'étude.

Les auteurs rappellent que l'élaboration des politiques industrielles en Afrique doit évoluer pour devenir plus adaptative, collaborative et consultative, tout en rassemblant les gouvernements, les investisseurs de référence et les bailleurs dans un consensus général en faveur d'une industrialisation durable sur le plan social et environnemental.

Le rapport a été en partie financé par Arise qui gère la plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA) au Togo, et des projets similaires au Gabon, au Bénin, notamment.

Ces zones industrielles accueillent des usines de transformation et de services.

Les dirigeants togolais présentent la PIA comme le symbole du développement du pays.