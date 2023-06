Afrique de l'Ouest: Processus d'Aqaba - Lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest

Le roi Abdallah II de Jordanie et le roi Felipe VI d'Espagne ont co-présidé mardi une nouvelle série de réunions du Processus d'Aqaba à Cordou, organisées en partenariat avec l'Espagne, en mettant l'accent sur les efforts visant à lutter contre le terrorisme et l'extrémisme en Afrique de l'Ouest et au Sahel.

Le processus d'Aqaba, une initiative du roi de Jordanie, organise régulièrement des réunions internationales qui visent à renforcer la coopération militaire et sécuritaire, la coordination et l'échange d'expériences entre les partenaires régionaux et internationaux pour lutter contre le terrorisme.

Cette réunion de haut niveau du Processus d'Aqaba à Cordou - la première en Espagne - s'est focalisée sur les efforts pour combattre le terrorisme et l'extrémisme en Afrique occidentale et au Sahel.

Des délégations de la région, des membres internationaux du Processus d'Aqaba, d'associés de pays divers et d'organisations internationales ont participé à la réunion.

Les présidents du Ghana, Nana Akufo-Addo ; de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, de la Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani, et de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, étaient également présents.

Le Togo - cible directe des djihadistes - était représenté par la présidente de l'Assemblée nationale, Chantal Tsègan.