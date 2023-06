Algérie: CNESE - Unifier la vision pour une recherche scientifique au service de l'économie nationale

ALGER — Le président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Sidi Mohammed Bouchenak Khelladi, a appelé, mercredi à Alger, à unifier la vision des universitaires, des chefs d'entreprises et des institutions et organismes de l'Etat afin d'exploiter au mieux les résultats de la recherche scientifique et les mettre au service de l'économie nationale.

Lors de son allocution d'ouverture de la 1ère édition du Forum économique Université-entreprises publiques et privées et institutions de l'Etat "For Innov 2023" organisé, par l'agence "Oxcom Event", en collaboration avec le CNESE, M. Khelladi a appelé à "trouver une vision unifiée et des mécanismes communs entre l'université, les entreprises économiques publiques et privées et les différents organismes de l'Etat concernés".

Ce forum économique consacré à l'étude de la relation tripartite qui lie l'université et les opérateurs économiques publics et privés avec les organismes étatiques est, selon lui, "une préoccupation majeure de l'Etat", en raison de son rôle dans le processus de "valorisation des résultats des travaux de recherche au service de l'économie nationale, d'encouragement de l'innovation dans les entreprises et la création de start-up proposant des produits, services et solutions innovants, au profit du secteur économique".

S'agissant du Forum, M. Khelladi s'attend à ce qu'il débouche sur des recommandations "pratiques et utiles à la création d'un environnement de travail commun, qui associe l'université aux entreprises économiques et aux diverses agences de l'Etat, afin de lancer un développement économique basé sur l'innovation et l'utilisation de la technologie moderne dans divers domaines".

Pour leur part, les organisateurs ont indiqué que ce Forum "touche les axes vitaux de l'économie nationale, regroupant des entreprises de divers secteurs, tels que la recherche et développement, la numérisation et les technologies, l'industrie, les finances, les assurances, l'énergie, le BTPH, l'agriculture, la pêche et l'environnement, les télécoms, le commerce et bien d'autres".

Il vise, selon eux, "à mettre la lumière sur l'importance de l'encadrement des étudiants porteurs de projets, qui seront les futurs créateurs d'entreprises innovantes de demain et qui deviendront des acteurs incontournables de l'économie".

Intervenants lors de ce forum, les représentants des universités de Boumerdes, M'sila et Bab Ezzouar ont mis l'accent sur le rôle que jouent les incubateurs des universités dans l'émergence d'idées et de projets innovants qui ont aboutis à la création de start-up labélisées ou encore qui ont ouvert les portes à leurs initiateurs à décrocher des contrats avec des partenaires locaux et étrangers.

Des protocoles d'intention signés avec les universités de Boumerdes et M'sila

En marge de ce forum, des protocoles d'intention ont été signés entre l'entreprise TM Lab, spécialisée dans les équipements de laboratoires, le Consortium des jeunes entrepreneurs (CJE) -regroupant des opérateurs économiques dans divers secteurs, notamment mécanique, agriculture et industrie- et les universités de Boumerdes et M'sila.

Le CJE, quant à lui, se chargera de mettre en relation des chefs d'entreprises avec les porteurs de projets et les startups issus des incubateurs des deux universités afin de les accompagner "en tant que mentors ou coachs", en plus de lever certaines contraintes auxquelles sont confrontées les étudiants jeunes entrepreneurs, notamment en termes de "manque de budget et de financement du prototypage" avec l'éventualité de "commercialiser le projet s'il s'avère rentable", a expliqué le président du CJE, Abdelhak Bousbia.

Il a, en outre, annoncé le lancement de l'idée de "la caravane des opérateurs économiques" qui verra des chefs d'entreprises programmer des journées au niveau des incubateurs des différentes universités, à travers tous le territoire nationale, afin de prendre connaissance des travaux et innovations des étudiants.