Cote d'Ivoire: Employabilité - Une société agroalimentaire met les étudiants de l'Université de Bassam dans le bain

Préparer les étudiants des Universités et Grandes écoles à faire face à leur première opportunité d'emploi, notamment comment préparer et assurer un entretien d'embauche, comment gérer efficacement son temps, comment préparer un CV séduisant, comment parler en publique, comment gérer à bon escient ses relations personnelles, etc. Tel est l'objectif du Nestlé Campus Tour dont l'édition 2023 a été organisée le 16 juin à l'International University of Grand-Bassam.

Pour mettre les étudiants en situation réelle d'embauche, l'entreprise agro-alimentaire, Nestlé, a, pour ce faire, invité quatre panelistes pour entretenir les étudiants de cette université et tester leurs capacités à passer de la formation théorique à la pratique.

Ainsi, Amia Nara, coordinateur du Centre de formation Nestlé, Mame Pane Sakho, directrice de la communication institutionnelle de la société, Jacques Assanvo, responsable contrôle et Salomé Sikirou, président de l'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales (Aiesec), ont entretenu et mis en situation fictive leur auditoire pendant 4 heures d'horloge. Tantôt en français, tantôt en anglais. Non sans partager les balbutiements de leurs longues expériences professionnelles et associatives.

La rencontre qui se voulait pratique, a permis aux responsables de la multinationale suisse de donner, outre un aperçu sur le curriculum vitae gagnant, une formation pratique et pragmatique sur l'entrepreneuriat.

Cette session a été animée par Hermann Kouassi, directeur général d'Incub'Ivoire. Ce dernier s'est étendu sur les stratégies à mettre en oeuvre pour trouver sa voie dans la difficile arène de l'entrepreneuriat.

« S'il y a une erreur que vous ne devez jamais commettre en entreprenant, c'est de vous laisser acheter. Car le jour où l'on réussira à vous soudoyer avec de l'argent, vous ne réussirez plus sur ce chemin », a-t-il conseillé.

Dans cette veine, Salomé Sikirou, le président de l'Aiesec, a exhorté la jeunesse estudiantine et scolaire à utiliser les réseaux sociaux avec intelligence et responsabilité. « Jeunesse n'est pas synonyme de jeu ou d'irresponsabilité », a-t-il conclu.

Mireille Govohi, au nom de l'Agence emploi jeunes, a salué l'initiative de l'industriel et encouragé les jeunes à fréquenter l'agence, car elle offre véritablement des opportunités d'emploi.