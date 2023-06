Cote d'Ivoire: « Un tableau pour la paix - Un concours pour inculquer des valeurs de paix, d'amour et de partage aux élèves

10 établissements, 250 élèves en raison de 25 élèves par établissement ont pris part au concours d'arts plastiques intitulé, « Un tableau pour la paix » à l'intérieur du pays. C'était à l'initiative de Djadou Kablan Fidèle, enseignant, adjoint au chef d'établissement au Collège moderne Iriéfla, dans la Direction régionale de l'enseignement nationale et de l'alphabétisation.

Selon le promoteur, qui entend institutionnaliser son initiative, « un tableau pour la paix » vise à accompagner le gouvernement dans ses efforts relativement à la recherche de la paix et de la réconciliation. M. Djadou explique qu'il s'agit également d'inculquer chez les plus jeunes, des valeurs comme la paix, l'amour et de partage aux élèves.

Pour la première édition de cette initiative, le thème : "amour et partage" a été le prétexte de création et les élèves en compétition s'y sont adonnés à coeur joie. Les 30 meilleurs travaux ont été exposés le jour de la cérémonie de remise de prix. Leurs auteurs ont reçu des prix composés de kits scolaires et artistiques (cahiers, annales, romans, papiers canson, gouache, aquarelle, feutres, crayons de couleurs, etc.) A cette occasion, les trois premiers ont eu des kits supplémentaires et le lauréat a eu en plus un trophée et un ordinateur portable.

Dans le déroulement, le concours a eu lieu dans les différents établissements du 01 au 28 février 2023 et la cérémonie de remise de prix s'est tenue, le samedi 13 mai 2023, au préau du Lycée moderne 1 de Bouaflé.

Portant son regard critique sur les différentes créations, le jury a retenu Djé Bi Botty, en classe de 4ème 2 au collège moderne. La 2ème place est revenue à Traye Bi Miva De Quenum en 4ème 1 au collège moderne Iriéfla et la 3e place Koffi Kouassi Denis Zeékiel. Il est en 3e au collège moderne Charles Koffi Diby de Bouaflé.