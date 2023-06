Afrique: Démarrage des travaux du 'Sommet de Paris - Pour un nouveau pacte financier mondial'

TUNIS/Tunisie — Les travaux du "Sommet de Paris : Pour un nouveau pacte financier mondial", ont démarré jeudi et se poursuivront vendredi 23 juin courant à Paris (France).

Au programme du sommet figure l'organisation de 6 tables rondes sur les répercussions et les causes de la crise climatique dans ses différents aspects, notamment l'appui des pays touchés par les politiques industrielles et économiques menées par les pays industrialisés, dont la Tunisie, et leur accompagnement dans la mise en oeuvre de leurs plans et programmes pour faire face aux changements climatiques et à tous les impacts potentiels de ces phénomènes.

Le président de la République, Kais Saied, qui a assisté à la séance d'ouverture du sommet, présentera une intervention dans le cadre d'une table ronde sur "la dette, et affectation de droits de tirage spéciaux: bilan et perspectives" qui sera organisée jeudi après-midi.

Le chef de l'Etat aura des entretiens et des rencontres avec un nombre de participants à ce sommet qui réunit plus de 100 chefs d'Etat et de gouvernement.