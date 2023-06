Sénégal: Restriction des voyages dans le sud du pays - Le gouvernement évoque des raisons sécuritaires

Depuis une bonne dizaine de jours, le bateau Aline Sitoé Diatta n'assure plus ses rotations Dakar-Ziguinchor/Ziguinchor-Dakar, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Il en est de même pour la société nationale de transport urbain dénommée Dakar Dem Dikk (Ddd), la déserte aérienne et une circulation réduite à partir d'une certaine heure, vente de couteaux et machette interdite.

Des restrictions qui portent un lourd préjudice aux voyageurs surtout à quelques jours de la fête de Tabaski. Naturellement, la desserte Sud est la plus dynamique du territoire Sénégalais. Hier, mardi, lors de la rencontre gouvernement et les médias sous le nouveau format les « rencontres gouvernement-presse », le ministre porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, a laissé entendre que c'est pour des raisons d'ordre sécuritaire.

« C'est vrai que les rotations Dakar-Ziguinchor/Ziguinchor Dakar sont suspendues. Ce sont des restrictions sécuritaires qui existent depuis l'accident de Sikilo », s'est-il empressé de soutenir sans convaincre, non sans préciser que « La sécurité est notre priorité. On n'interdit pas le voyage entre Dakar et Ziguinchor ». Mieux, il leur demande de se rabattre sur la route nationale. « N'oubliez pas qu'il y a la route nationale », soutient-il encore.