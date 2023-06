Madagascar: Festival Dona Be - Faire d'Antsohihy un haut lieu de rencontres culturelles, touristiques et économiques

La première édition du festival Dona Be aura lieu dans, exactement un mois à Antsohihy, la capitale de la région Sofia. C'est là que Dadi Love, l'initiateur et le principal organisateur de cet événement est né.

C'est d'ailleurs pour mettre sous les projecteurs sa ville d'origine qu'il l'a organisé. Il estime qu'Antsohihy n'est pas encore bien connue des Malgaches même s'il s'agit d'un carrefour de la région SOFIA. « Antsohihy possède beaucoup d'atouts sur le plan économique, culturel et touristique, même si elle est dépourvue de mer, et c'est pour les faire découvrir que j'ai conçu ce festival, à part l'envie de créer des rencontres et des partages entre les gens, tout en les divertissant, d'autant plus que l'événement aura lieu pendant les grandes vacances » a-t-il déclaré hier devant la presse.

Mais ce n'est pas l'unique raison puisque l'artiste souhaite déposer son empreinte dans sa ville et par extension dans la Grande île : les bénéfices obtenus du Festival serviront à financer des actions et des oeuvres en faveur d'Antsohihy. Et il tient à souligner qu'il n'est aucunement animé d'aucune ambition politique ultérieure.

Il souhaite en faire un rendez-vous incontournable puisque de toutes les façons, Antsohihy est en quelque sorte un passage obligé pour les voyageurs qui traversent la région et les alentours. Le festival aura donc lieu chaque année désormais. Il espère et projette de faire venir d'autres artistes malgaches et des artistes internationaux dès la deuxième édition.

En attendant, il souhaite une grande affluence pour celle qui aura lieu du 21 au 23 juillet. Une programmation riche et diversifiée a été préparée pour l'occasion, expliquent Dadi Love et son partenaire, Telma. Divers jeux et concours avec des lots tels que des motocross, des congélateurs, des écrans plats ou des Smartphones haut de gamme attendent le public. Des matchs de football inter-quartiers, qui ont commencé fin mai dernier, feront également partie du programme.

Pour le côté culturel, le festival débutera par un carnaval qui mettra en exergue des déguisements typiques de la région. Le bal d'ouverture sera assuré par Tianjama et Dadi Love lui-même. Par ailleurs, plusieurs artistes se relaient chaque soir pour chauffer l'ambiance de la scène du Terrain travaux d'Antsohihy : Il y aura Ceasar, Wendy Cathalina, Fandrama, Mirasoa, Vilon'Androy et tant d'autres.