Afrique: Jeux Africains de plage - Lutte et Teqball représentés, les Barea beach-soccer absents

Madagascar sera représenté en teqball et en lutte de plage lors des Jeux Africains de plage qui se dérouleront à Hammamet, en Tunisie, du 23 au 30 juin 2023.

La première vague de la délégation malgache participant aux Jeux Africains de plage à Hammamet, en Tunisie, a quitté le pays pour se rendre en Tunisie. La Grande île alignera quatre athlètes en lutte et en teqball.

Le teqball sera le premier à entrer en action, avec la participation de trois joueurs : Fanirisoa Richie chez les dames, Diarra Spenser et Andry Nambinintsoa chez les hommes. Le teqball avait déjà été engagé lors de la première édition qui s'est déroulée au Cap-Vert. « Nous avons eu une période de regroupement d'un mois et demi », a souligné Siteny Randrianandrasana Brillant d'Or, président de la Fédération de teqball. Madagascar participera aux trois épreuves de teqball (simple, double et mixte).

En lutte, Jessy Andrianatoandro, médaillée de bronze lors du dernier championnat d'Afrique, représentera Madagascar dans la catégorie des moins de 70 kg. « Je connais un peu mes adversaires, la Guinéenne sera sans doute la plus redoutable. Je me suis bien préparée à Mahajanga pour cette compétition », a-t-elle déclaré, hier. La Fédération nationale, ainsi que la Fédération internationale, travaillent activement à la promotion de la lutte de plage.

« Jessy a du potentiel et elle a de bonnes chances d'atteindre la finale et de remporter le billet pour les Championnats du monde en Indonésie », a déclaré Mamitiana Raveloson, président de la Fédération malgache des luttes associées. Trois lutteuses étaient qualifiées, mais faute de moyens financiers, seule une représentante a pu effectuer le déplacement. La participation de l'équipe a été rendue possible grâce au soutien financier du Comité Olympique Malgache (COM). La délégation de lutte s'envolera pour la Tunisie le 25 juin prochain.

Les Barea beach-soccer, qualifiés pour le tournoi, restent à quai en raison du manque de moyens financiers. Une délégation composée de 13 joueurs aurait dû se rendre en Tunisie. Pourtant, les Barea ont participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations (CAN) au Mozambique. Les places pour les Jeux mondiaux en Indonésie, prévus du 5 au 12 août, sont en jeu en Tunisie. Herley Ambinintsoarivelo sera le chef de mission de la délégation.