Madagascar: Événement - « Koz 25 », la 15e édition

Il y a eu la Covid-19, la crise économique, mais « Koz 25 » en est à sa 15e édition cette année, le 25 juin au « Boribory », du secteur Jamerla de la cité Ampefiloha. L'édition 2023, dont l'esprit est de célébrer dans une ambiance urbaine et de proximité, la fête de l'Indépendance. Dans la tradition tananarivienne post-indépendance, le 25 juin, veille du 26 juin, jour de l'Indépendance retrouvée, est la plus populaire. Feux d'artifices, lampions et compagnie, une fête familiale et musicale à souhait.

« Koz 25 » s'est placé dans le mouvement en proposant une fête de quartier au tout début, qui s'est transformée en un événement phare de la Capitale des années plus tard. Des grands de la musique malgache y ont déjà laissé leurs marques, Silo, Rolf, Bolo, Misié Sayda et d'autres. Cette année, le programme a été allégé. « L'équipe n'est pas au grand complet », soutient Andry Bm Souljah, activiste culturel et membre de l'équipe d'organisation « Jamerla Koonaction ». Si certains participent à un festival, d'autres se sont installés dans d'autres régions du pays...

Quoi qu'il en soit, les activités sont multiples. « Cette année, il y aura seulement une scène, pas trois comme les éditions précédentes », ajoute le membre de l'équipe. Scène ouverte, animation Dj, slam, stand up... l'ouverture à plusieurs expressions sera cependant toujours gardée. Aux platines, l'assistance retrouvera Sandix et Valiha, une révélation du djing. Aux premières nouvelles, les groupes musicaux comme Mobby, Marolio, Olo Blaky, Netvka et d'autres encore. Le spot à retrouver pour ce long week-end de festivités.