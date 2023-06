Madagascar: Japon - Renforcement de la coopération bilatérale, mis en avant par l'AAAJM

Voahary Rakotovelomanantsoa est officiellement présidente de l'AAAJM (Association des Anciens et Amis du Japon à Madagascar), après la passation qui s'est déroulée hier. Elle a dévoilé un programme axé sur la promotion de partenariat pour une croissance mutuelle.

« Concilier dynamisme et respect des réalisations, innovation et maintien de la culture, ainsi qu'un esprit de promotion des activités du Japon à Madagascar ». C'est par ces mots que la nouvelle présidente de l'AAAJM, Voahary Rakotovelomanantsoa, a présenté le fil conducteur de son mandat de deux ans. Lors de la cérémonie de passation avec son prédécesseur Hery Mandimbisoa Ranaivojaona, la nouvelle présidente a mis en avant sa volonté de promouvoir le Japon en tant que partenaire de croissance mutuelle de l'Afrique, dont Madagascar, après la TICAD 8 (Huitième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique). Selon les explications, cette vision se traduit par une stratégie et un programme d'activités de renforcement de la coopération et des relations entre le Japon et Madagascar, à travers des activités en relation avec les volontaires japonais et les projets de la JICA (Agence japonaise de coopération internationale).

Échanges

Sous la présidence de Voahary Rakotovelomanantsoa, l'AAAJM compte également organiser des rencontres amicales des communautés nippo-malgaches et des échanges culturels, ainsi que des cours de langue japonaise pour les membres de l'association. En outre, un Salon Japon - Madagascar sera organisé pour cette année fiscale, dans le cadre du renforcement de cette relation entre les deux pays, tant au niveau culturel et économique, que des transferts de technologies. « Durant ce mandat, il est important de renforcer le réseau entre les anciens stagiaires, la mise à jour de l'annuaire des membres qui constituent une importante ressource humaine qualifiée. Nous allons également oeuvrer pour la continuité des activités prévues comme les ateliers de partage. La collaboration étroite avec les différentes associations en lien avec le Japon sera également dans notre programme », a déclaré la présidente de l'association.

Progrès techniques

Outre cette présentation de son fil conducteur, les réalisations de l'ancien président Hery Mandimbisoa Ranaivojaona ont également été présentées lors de la cérémonie d'hier à la Résidence du Japon à Ivandry. L'AAAJM a cité la réhabilitation et l'inauguration de la stèle au niveau du Boulevard de Tokyo, les ateliers de partage des bénéficiaires ABE, Initiative et des stages de coopération de la JICA, l'organisation de campagne de sensibilisation « Ensemble luttons contre la Covid-19 », l'amélioration de la qualité des services et soins de santé, avec l'application de l'approche qualité « 5S-Kaizen-TQM » dans les hôpitaux et formations sanitaires, etc. Bref, les activités de cette association se traduisent par des contributions au développement de Madagascar et des actions de promotion de la coopération entre la Grande île et le Japon.