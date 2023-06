Algérie: Arkab reçoit une délégation de l'Association des régulateurs méditerranéens de l'énergie

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu, mercredi à Alger, une délégation de l'Association des régulateurs méditerranéens de l'énergie (MEDREG), conduite par son Secrétaire général, Hasan Ozkoç, a indiqué un communiqué du ministère.

L'audience s'est déroulée en présence de la présidente de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG), du président de l'Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), en leur qualité de membres de l'Association depuis sa création, en sus de cadres du ministère et de ces deux organismes, précise le communiqué.

A cette occasion, les deux parties ont passé en revue l'état des relations de coopération entre la MEDREG et les autorités de régulation et de contrôle du secteur de l'énergie, ainsi que les voies et moyens de renforcer cette coopération en vue de "faciliter et de développer les pratiques réglementaires en matière d'énergie, notamment dans le domaine de l'électricité, du gaz et des hydrocarbures".

A ce propos, M. Arkab a souligné que "secteur de l'énergie et des mines attache une importance particulière au suivi et au contrôle de la mise en oeuvre des services publics de distribution de l'électricité et du gaz, et place le consommateur au centre de ses intérêts afin de parvenir à un équilibre entre les intérêts des consommateurs et des opérateurs et à une régulation des activités du secteur des hydrocarbures", poursuit la même source.

%

Il a affirmé, en outre, l'importance de veiller "à conférer davantage de coordination" dans le cadre des marchés et des cadres juridiques régionaux dans le domaine de l'énergie en vue d'assurer l'intégration progressive du marché et renforcer les relations de coopération énergétique dans la région méditerranéenne.

Le ministre a souligné, que le secteur, à travers ses organismes de régulation et de contrôle, "est prêt à approfondir cette coopération, en vue notamment de l'adoption d'un mode aboutissant à la mise en place d'une plateforme collaborative entre les instances de régulation des pays de la Méditerranée, l'objectif étant de favoriser l'échange des connaissances techniques, la formation et le renforcement des capacités", précise la même source.

Composé de 27 acteurs issus des pays du bassin de la Méditerranée, Medreg oeuvre à faire la promotion d'un cadre réglementaire transparent, stable et compatible dans cette région pour renforcer les investissements dans les infrastructures de base, protéger le consommateur et renforcer la coopération dans le domaine énergétique, selon le ministère.