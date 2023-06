Madagascar: Droit d'auteur - Regroupement des oeuvres au sein de la RNM

Les écrivains de la RNM vont enfin «bénéficier» de leurs oeuvres. L'OMDA se charge de faire valoir leurs droits d'auteurs.

À Madagascar, plus particulièrement, pour les écrivains de la Radio Nationale Malgache (RNM) une avancée significative est en cours, avec le regroupement des oeuvres diffusées, visant à permettre aux auteurs de bénéficier de leurs droits légitimes. Cette initiative, qui vise à rendre justice aux créateurs littéraires, est un pas nécessaire vers une meilleure protection de leurs oeuvres et une reconnaissance de leur valeur.

« Pendant des années, les écrivains malgaches ont été confrontés à un obstacle majeur dans la reconnaissance de leurs droits d'auteur. Sans les informations nécessaires sur les oeuvres diffusées, l'Office Malgache des Droits d'Auteur (OMDA) était dans l'incapacité de rémunérer les auteurs pour leur travail créatif » confirme RS Zita, membre de l'OMDA depuis 2021 et écrivaine des théâtres radiophoniques ainsi que des romans.

« Nous avons pris l'initiative de rassembler toutes les oeuvres diffusées, créant ainsi une base de données complète et précise des créations littéraires. Ce regroupement des oeuvres permettra à l'OMDA d'avoir une vision claire et exhaustive de toutes les oeuvres qui méritent d'être rétribuées. Cela ouvre la voie à une reconnaissance formelle des droits d'auteur et à une rémunération adéquate pour les écrivains malgaches » explique un responsable au sein de la RNM. Pour les écrivains malgaches, cette initiative représente une lueur d'espoir longtemps attendue.

Soulagement

Natiora Nomena Narda, écrivain membre de l'OMDA depuis 2010, partage son sentiment de soulagement en disant « Enfin, nous avons l'opportunité de faire valoir nos droits d'auteur. J'ai consacré tant d'efforts à la création de mes oeuvres, et maintenant je sais qu'elles seront reconnues et rétribuées comme elles le méritent. » Cette étape essentielle témoigne d'une volonté de valoriser et de protéger les droits des auteurs, et contribuera à renforcer le paysage littéraire malgache.